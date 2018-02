Jeden z piatich maloletých užívateľov internetu je sexuálne zneužívaný

Z celkového počtu 3,2 miliardy užívateľov internetu na svete predstavujú neplnoletí jednu štvrtinu.

Bratislava 6. februára (TASR) – Sexuálne zneužívanie detí vo virtuálnom priestore má veľa podôb. Z celkového počtu 3,2 miliardy užívateľov internetu na svete predstavujú neplnoletí jednu štvrtinu. Podľa odhadov expertov je jeden z piatich maloletých sexuálne zneužívaný. Uviedla to v utorok v Bratislave na podujatí Sexuálne zneužívanie maloletých – Kto je ďalší? projektová manažérka z eSlovensko Nataša Slavíková.



"Maloletí čelia v online prostredí reálnemu nebezpečenstvu a my by sme mali adekvátne reagovať, a to komplexnou reguláciou právnych, technických a vzdelávacích prostriedkov, vrátane zrozumiteľnej mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania," povedala Slavíková. Podľa nej v súčasnosti čelí novým formám útokov v oblasti sexuálneho zneužívania na internete viac ako 800 miliónov maloletých, ide napríklad o erotický videohovor, elektronické šikanovanie, sexuálne vydieranie či o manipuláciu smerujúcu k sexuálnemu obťažovaniu.



Sexting, teda odosielanie a prijímanie erotického a sexuálneho charakteru, sa prejavuje aj na Slovensku. "Je to dobrovoľne vytváraný a poskytovaný obsah, najmä provokatívne fotografie zachytávajúce nahotu či erotické snímky," povedala Katarína Hollá z Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá realizovala výskum sextingu na národnej úrovni. Zúčastnilo sa na ňom 1619 žiakov základných a stredných škôl vo veku 11 až 18 rokov, pričom priemerný vek bol 14,5 roka. "Z výskumu vyplýva, že 19 percent z opýtaných boli prijímatelia erotického obsahu, 10,5 percenta potvrdilo, že erotický obsah odosiela. Tí, ktorí sa zaraďujú medzi nesexterov, bolo 69 percent. Najmenšiu časť tvorili ľudia, ktorí sa stávali nielen príjemcami sexuálneho obsahu, ale od iných ho aj vyžadovali," priblížila.



Hollá poznamenala, že dievčatá a chlapci v rovnakej miere odosielajú svoje intímne fotografie priateľovi/partnerovi prostredníctvom počítača alebo telefónu a v rovnakej miere zdieľajú tieto fotografie aj na sociálnych sieťach. "Aspoň raz mesačne 27,8 percenta chlapcov a 31 percent dievčat prijalo žiadosť o poskytnutie fotografie, na ktorej sú nahí alebo polonahí. Rovnako 27,8 percenta chlapcov a 25,7 percenta dievčat prijalo aspoň raz za mesiac fotografiu nahej alebo polonahej im blízkej osoby," informovala Hollá.



Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa bezpečného internetu, ktorý pripadá na 6. februára. Pripravilo ho eSlovensko a Linka detskej istoty v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.