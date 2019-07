Jediným kandidátom na post šéfa ukrajinskej diplomacie je V. Prystajko

Poradca prezidenta Volodymyra Zelenského poprel správy, že by mal po Prystajkovi prevziať post zástupcu vedúceho úradu prezidenta.

Kyjev 31. júla (TASR) - Jediným kandidátom na post ministra zahraničných vecí Ukrajiny je Vadym Prystajko, zástupca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta. Oznámil to v stredu Andrij Jermak, poradca prezidenta Volodymyra Zelenského.



"Prystajko zostáva jediným kandidátom na post ukrajinského ministra zahraničných vecí, otvorene sme o tom hovorili," uviedol Jermak v rozhovore pre agentúru Interfax-Ukrajina.



Jermak zároveň poprel správy, že by mal po Prystajkovi prevziať post zástupcu vedúceho úradu prezidenta.



"Dnes sa ako asistent prezidenta na základe jeho pokynov venujem otázkam medzinárodnej politiky. V budúcnosti budem mať na starosť niektoré z týchto oblastí. Ja som tam, kde to potrebuje prezident. Stať sa zástupcom vedúceho úradu prezidenta nie je súčasťou môjho plánu," dodal Jermak.