Jednotky podporované USA vraj dobyli poslednú baštu IS, dedinu Bághúz

Bejrút 21. marca (TASR) - Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) pod vedením Kurdov dobyli celú východosýrsku enklávu Bághúz, ktorá bola poslednou baštou džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii.



Uviedli to vo štvrtok sýrsko-kurdské médiá. SDF, ktoré túto enklávu obliehali niekoľko týždňov, zatiaľ dobytie Bághúzu oficiálne nepotvrdili.



"(Jednotky SDF) oslobodili celý Bághúz od žoldnierov Dáišu," uviedol spravodajský server sýrskych Kurdov Hawar, pričom použil arabskú skratku pre Islamský štát. Celá ofenzíva sa podľa neho skončila porážkou džihádistov a víťazstvom SDF.



Dedina Bághúz, ležiaca vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur neďaleko hraníc s Irakom, bola v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi Islamského štátu a oddielmi SDF.



Do Bághúzu sa uchýlili stovky najodhodlanejších džihádistov, ofenzíva voči nim prebiehala od 9. februára. Jednotky SDF letecky podporovala aj Spojenými štátmi vedená medzinárodná koalícia.



Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) sa jednotkám SDF za uplynulé týždne vzdalo v Bághúze viac než 20.000 ľudí — vrátane 2500 bojovníkov IS, ktorí zložili zbrane.