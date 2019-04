Jednotky verné líbyjskej vláde spustili operáciu Sopka hnevu

Cieľom operácie je zbaviť všetky líbyjské mesta agresora a nelegitímnych síl.

Tripolis 7. apríla (TASR) - Sily lojálne veliteľovi tzv. Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífovi Haftarovi podnikli prvý nálet na jedno z predmestí Tripolisu. Jednotky verné vláde národného porozumenia v snahe brániť hlavné mesto vzápätí podnikli protiútok. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Operácia vládnych síl má názov Sopka hnevu, uviedol plukovník vládnej armády Muhammad Gnunu, ktorý podľa AFP spresnil, že cieľom operácie je "zbaviť všetky líbyjské mesta agresora a nelegitímnych síl".



Fájiz Sarrádž, premiér vlády národnej jednoty podporovanej Organizáciou Spojených národov, v sobotu vo svojom televíznom prejave obvinil svojho rivala Haftara, že ho zradil nariadením vojenskej ofenzívy na hlavné mesto Tripolis, ktorá by mohla uvrhnúť krajinu do občianskej vojny.



Sily lojálne Haftarovi vo svojej ofenzíve pokračujú napriek medzinárodným výzvam na zastavenie vojenských akcií.



Sarrádž v prejave varoval pred "vojnou bez víťaza". Podľa jeho slov sa vláda národnej jednoty snažila o mier, no na agresiu Haftarových síl bude reagovať "silou a nepoddajnosťou".



Postup bojovníkov podporujúcich Haftara spomalili jednotky lojálne Sarrádžovej vláde sídliacej v Tripolise. Tie v sobotu po prvý raz spustili letecké údery na útvary LNA približne 50 kilometrov južne od metropoly. V tejto oblasti práve v sobotu vypukli medzi oboma stranami nové boje, píše AFP.



Líbya zápasí s nepokojmi od zvrhnutia dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Mocenské vákuum v severoafrickej krajine zaplnili desiatky ozbrojených skupín, ktoré sú spojencami buď vlády národnej jednoty v Tripolise na severozápade krajiny, alebo konkurenčnej vlády so sídlom v meste Tobruk na severovýchode, ktorú podporuje aj Haftar.



Najnovšia eskalácia prišla len krátko pred konferenciou pod záštitou OSN, ktorej zámerom je spojiť líbyjských rivalov a pripraviť cestu pre voľby v konfliktom zdevastovanej krajine.



Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Líbyu Ghasan Salamé uviedol, že rozhovory plánované na 14. - 16. apríla v líbyjskom meste Ghadámis sa uskutočnia. "Chceme ubezpečiť Líbyjčanov, že ostaneme po ich boku, aby bol politický proces úspešný bez eskalácie," zdôraznil.