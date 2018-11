Húsíovia chcú primať koalíciu, aby zastavila bombardovanie v Jemene

Šiitskí vzbúrenci obsadili v roku 2014 hlavné mesto Saná a ďalšie časti Jemenu.

Saná 1. novembra (TASR) - Popredný predstaviteľ jemenských povstalcov vo štvrtok vyhlásil, že výzvy administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na prímerie v jeho krajine sú "pozitívnym signálom".



Je však podľa neho treba, aby medzinárodné spoločenstvo konalo a zastavilo vražedné letecké útoky Spojenými štátmi podporovanej saudskoarabskej koalície - zoskupenia bojujúceho proti jemenským vzbúrencom.



Šéf povstaleckého Najvyššieho revolučného výboru Muhammad Alí al-Húsí zároveň vyzval tých, ktorí volajú po prímerí, aby "svoje želanie priniesť Jemenu mier premenili na konkrétne činy" a "bombardovanie Jemenčanov okamžite zastavili", píše agentúra AP.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok vyzval na ukončenie nepriateľských akcií v Jemene s tým, že v novembri by sa mali začať konzultácie vedené Organizáciou Spojených národov. Uviedol tiež, že z húsíami ovládaných oblastí by mali prestať raketové a dronové útoky na Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty.



Šiitskí vzbúrenci obsadili v roku 2014 hlavné mesto Saná a ďalšie časti Jemenu. Ich postup primal v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny začať letecké útoky, aby sa povstalci nedostali do mesta Aden - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.



OSN nedávno varovala, že v Jemene, chudobnej arabskej krajine zmietanej vojnovým konfliktom, hrozí vypuknutie veľkého hladomoru, ktorý by mohol postihnúť až 14 miliónov ľudí.