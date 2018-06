Jednotky vedené Saudskou Arábiou obsadili letisko v meste Hudajda

Armáda lojálna exilovej jemenskej vláde vo svojom vyhlásení v sobotu ráno uviedla, že sa v súčasnosti pokúšajú odstrániť míny, ktoré na letisku nechali šiitskí vzbúrenci húsíovia.

Saná/Hudajda 16. júna (TASR) - Jednotky vedené Saudskou Arábiou obsadili medzinárodné letisko vo vzbúrencami ovládanom jemenskom prístavnom meste Hudajda, informuje agentúra AP.



Armáda lojálna exilovej jemenskej vláde vo svojom vyhlásení v sobotu ráno uviedla, že sa v súčasnosti pokúšajú odstrániť míny, ktoré na letisku nechali šiitskí vzbúrenci húsíovia. Zdroje povstalcov stratu letiska v Hudajde bezprostredne nepotvrdili.



Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE) a jemenské provládne zložky ofenzívu proti Iránom podporovaným húsíom v Hudajde začali v stredu ráno.



Medzinárodné letisko sa nachádza na južnom okraji mesta Hudajda, ktoré má zhruba 600.000 obyvateľov, píše AP. Boje sa doposiaľ nepresunuli do centra mesta alebo do kľúčového prístavu.



Medzinárodné humanitárne skupiny a OSN varovali, že boje v Hudajde by mohli ohroziť dovoz potravín. Prístav Hudajda, ktorý ovládajú povstalci, zohráva kľúčovú úlohu pri dodávke humanitárnych zásielok do Jemenu.



Medzinárodná organizácia Human Rights Watch (HRW) ešte v piatok vyzvala Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN), aby varovala strany jemenského konfliktu, že ak neposkytnú civilistom prístup k potrebnej humanitárnej pomoci, budú na ne uvalené sankcie.



Konflikt v Jemene trvá od roku 2014, keď šiitskí povstalci postúpili na juh a dobyli metropolu Saná, čo donútilo vládu medzinárodne uznávaného jemenského prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího ujsť a požiadať o vojenskú intervenciu susednú Saudskú Arábiu a štáty Perzského zálivu.



Nálety spolu s pozemnými bojmi pripravili už o život tisíce civilistov a Jemen, najchudobnejšiu krajinu arabského sveta, dostali na pokraj hladomoru.