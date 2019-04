Klinika v jemenskom Adene prestala prijímať pacientov

Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) k tomu pristúpila po tom, ako sa personál nemocnice stal terčom vyhrážok a po tom, čo skupina ozbrojených mužov uniesla a zabila jedného pacienta.

Aden 4. apríla (TASR) - Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) prestala prijímať pacientov do svojej úrazovej kliniky v Adene, druhom najväčšom meste Jemenu. MSF k tomu pristúpila po tom, ako sa personál nemocnice stal terčom vyhrážok a po tom, čo skupina ozbrojených mužov uniesla a zabila jedného pacienta.



MSF vo svojom vyhlásení uviedla, že po tomto incidente nemá na výber a až do odvolania musí pozastaviť prijímanie pacientov.



Príslušník jemenskej polície, ktorý si neželal byť menovaný, podľa agentúry AFP uviedol, že muž sa do nemocnice dostal po tom, ako bol zranený v boji medzi znepriatelenými ozbrojenými skupinami. Jeho telo sa po únose našlo na dvore školy v adenskej štvrti al-Mansúra.



Mnohé nemocnice v Jemene boli počas ozbrojeného konfliktu, ktorý vypukol v roku 2014, poškodené alebo zničené a krajina je preto závislá od organizácií poskytujúcich lekársku starostlivosť.



Vlani v novembri Lekári bez hraníc oznámili, že prerušili svoju činnosť v regióne Dálih, ktorý susedí s oblasťou okolo kľúčového jemenského prístavu Hudajdá. Príčinou boli opakované ozbrojené incidenty ohrozujúce pacientov a personál nemocnice MSF.