Jemen žiada spojencov o miliardu dolárov na záchranu svojej meny

Odkedy koalícia vedená Saudskou Arábiou začala v roku 2015 bojovať proti húsijským povstalcom, stratil jemenský rial polovicu svojej hodnoty.

Saná 16. januára (TASR) - Vo vojenskom konflikte v Jemene prišlo o život alebo bolo zranených viac ako 5000 detí. Informoval o tom v utorok Detský fond OSN (UNICEF) s tým, že viac ako 1,8 milióna detí trpí akútnou podvýživou, pričom 400.000 z nich súrne potrebuje liečbu, aby vôbec prežili.



Z bilancie UNICEF-u ďalej vyplýva, že vyše dva milióny jemenských detí nechodia do školy, pričom polovica z nich od marca 2015, keď po vystupňovaní vojenského konfliktu nasledoval v Jemene vojenský zásah Saudskej Arábie a jej spojencov.



UNICEF upozorňuje aj na fakt, že viac ako polovica mladých Jemenčanov nemá prístup k pitnej vode. Cholerou a hnačkovými ochoreniami je v Jemene nakazených vyše milión ľudí, pričom štvrtinu týchto prípadov tvoria deti do päť rokov.



UNICEF vo svojej správe, zverejnenej v metropole Saná, konštatuje, že od marca 2015 sa v Jemene narodili viac ako tri milióny detí, čo znamená, že násilnosťami, núteným presídľovaním, chorobami, podvýživou a chudobou bude poznamenaná celá generácia.



Predstaviteľka UNICEF-u v Jemene Meritxell Relanová upozornila, že tamojšie deti trpia ničivými dôsledkami vojny, "ktorá nie je ich vojnou". Okamžitú humanitárnu pomoc potrebuje v Jemene viac ako 11 miliónov detí.



OSN už pred časom označila situáciu v Jemene za najzávažnejšiu humanitárnu krízu na svete.







x x x







Jemenský premiér Ahmad Ubajd ibn Daghr v utorok vo veľmi emotívnom liste vyzval Saudskú Arábiu a jej spojencov, aby pomohli zachrániť miestnu menu pred úplným pádom vložením depozitu vo výške miliardy dolárov. Na arabských spojencov apeloval, aby konali "dnes, nie zajtra" a zachránili jemenský rial a tým aj Jemenčanov pred hladomorom.



Odkedy koalícia vedená Saudskou Arábiou začala v roku 2015 bojovať proti húsijským povstalcom, stratil jemenský rial polovicu svojej hodnoty. Ceny potravín a pohonných hmôt sa výrazne zvýšili, čo mnohých ľudí dohnalo do situácie, že nemajú peniaze na základné životné potreby.