Jemen: Separatisti sa stiahli z kľúčových budov v Adene

Aden 17. augusta (TASR) - Separatisti na juhu Jemenu uvoľnili v sobotu kľúčové verejné budovy v druhom najväčšom meste krajiny Aden, ktoré dobyli od jednotiek verných prezidentovi Abdovi Rabbuhovi Mansúrovi Hádímu. Na Twitteri o tom informoval jeho minister pre informácie Muammar Irjání, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Podporovatelia separatistickej Južnej prechodnej rady (STC) sa stiahli zo sídla Hádího vlády, najvyššieho súdu a centrálnej banky, ako aj z hlavnej nemocnice v Adene.



Hádího vláda odmietla začať rozhovory so separatistami, kým sa nestiahnu z pozícií, ktoré dobyli v krvavom boji minulý týždeň.



Minister Irjání uviedol, že takisto prebiehajú prípravy na stiahnutie bojovníkov, vycvičených v Spojených arabských emirátoch (SAE), z ministerstva vnútra a adenskej ropnej rafinérie.



Začatie sťahovania oznámila aj vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá od roku 2015 podporuje Hádího vládu v boji proti šiitským povstalcom húsíom. Tí majú základne na severe Jemenu.



SAE sú hlavným partnerom Saudskej Arábie v tejto vojenskej koalícii, ale cvičia a vyzbrojujú spomínaných separatistov, pretože sa snažia upevniť kontrolu na juhu Jemenu.



Bojovníci z takzvaných Síl bezpečného pásma, elitného vojenského krídla separatistickej STC, minulý týždeň vyhnali oddiely verné prezidentovi Hádímu z Adenu, ktorý bol hlavným mestom kedysi nezávislého Juhu. Minulotýždňové zrážky si vyžiadali približne 40 mŕtvych.



Koalícia vedená Saudskou Arábiou odsúdila zabratie mesta a vyzvala Sily bezpečného pásma, aby sa stiahli a otvorili tým cestu mierovým rozhovorom.



Vo štvrtok 15. augusta odcestovala spoločná vojenská delegácia emirátov a Saudskej Arábie do Adenu, kde diskutovali o podrobnostiach stiahnutia separatistov.



Reportéri agentúry AFP videli, ako sa vojenské vozidlá Saudskej Arábie a emirátov (SAE) rozmiestňujú okolo pozícií, uvoľnených v sobotu separatistami.



Pod ochranu Saudskoarabov a emirátov sa dostal aj prezidentský palác v Adene, dodali reportéri.



Koalícia oznámila, že pozície, ktoré boli dosiaľ v Adene okupované, odovzdá jemenskej medzinárodne uznanej vláde (prezidenta Hádího).



Separatisti si však ponechali kontrolu nad niekoľkými ostatnými zariadeniami, napríklad vojenskými tábormi. Nie je zatiaľ známe, či ich v rámci sťahovania uvoľnia.



Jemenské veľvyslanectvo vo Washingtone uverejnilo na Twitteri vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí, ktoré privítalo iniciatívu Saudskej Arábie na vyriešenie "prevratu" v Adene.



Dodalo, že separatisti "musia najprv uskutočniť úplné stiahnutie z oblastí násilne obsadených Južnou prechodnou radou (STC) v posledných dňoch, až potom sa môžu začať akékoľvek rozhovory".



Južný Jemen bol nezávislou krajinou až do roku 1990, keď sa spojil so Severom. Ozbrojený pokus o odtrhnutie o štyri roky neskôr sa skončil okupáciou severnými jednotkami, a to len posilňovalo nenávisť, ktorá pretrváva dodnes.