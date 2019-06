Jemenskí povstalci zranili 26 civilistov na letisku v Saudskej Arábii

Osem z týchto zranených na letisku v meste Abhá museli hospitalizovať, uviedol hovorca koalície Turkí al-Malkí. Ostatným osemnástim lekári poskytli len prvú pomoc.

Rijád 12. júna (TASR) - Pri raketovom útoku jemenských povstalcov na letisko na juhozápade Saudskej Arábie utrpelo v stredu zranenia 26 civilistov. Informovala o tom medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje proti húsíjským rebelom.



Osem z týchto zranených na letisku v meste Abhá museli hospitalizovať, uviedol hovorca koalície Turkí al-Malkí. Ostatným osemnástim lekári poskytli len prvú pomoc.



Raketa tiež spôsobila materiálne škody v príletovej hale letiska. Podľa agentúry Reuters sú medzi zranenými aj tri ženy a dve deti. Zranení pochádzajú zo Saudskej Arábie, Jemenu a Indie.



Húsíjskí povstalci už skôr oznámili, že odpálili raketu na letisko v tomto saudskoarabskom meste. Koalícia, ktorá bojuje s húsíjmi, prisľúbila "tvrdú" odvetu.



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.



Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba "krok od hladomoru".