Jepifanij sa ujal funkcie hlavy ukrajinskej pravoslávnej cirkvi

Ukrajinská novovytvorená nezávislá pravoslávna cirkev sa v decembri po viac než tristo rokoch odtrhla od ruskej pravoslávnej cirkvi.

Kyjev 3. februára (TASR) - Metropolita Jepifanij, hlava ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, sa počas nedeľňajšej slávnosti v Kyjeve oficiálne ujal funkcie, čím sa sformalizovalo osamostatnenie ukrajinskej pravoslávnej obce od ruskej cirkvi, informovala agentúra AP.



Ekumenický konštantínopolský patriarcha Bartolomej I. začiatkom januára odovzdal dekrét o nezávislosti ukrajinskej pravoslávnej cirkvi do rúk metropolitu Jepifanija, a symbolicky tak posvätil osamostatnenie.



Na nedeľňajšej slávnosti sa zúčastnil i ukrajinský prezident Petro Porošenko, ktorý opäť kandiduje v najbližších prezidentských voľbách naplánovaných na 31. marca, ako i jeho súperka v súboji o post hlavy štátu Julija Tymošenková.



Slávnosť sa konala v kyjevskom Chráme svätej Sofie z 11. storočia, spresnila agentúra AFP.



Ukrajinská cirkev bola viac než 300 rokov rozdelená na tri vetvy, pričom jednu z nich kontroloval moskovský patriarcha. Kyjev to však v uplynulom období začal považovať za neprijateľné, a to najmä pre stále prebiehajúci vojnový konflikt s Ruskom podporovanými povstalcami na východe krajiny.



Najvyšší hodnostári ukrajinskej pravoslávnej cirkvi schválili v decembri v Kyjeve zrod novej, jednotnej cirkvi oddelenej od moskovského patriarchátu a za jej hlavu zvolili metropolitu Jepifanija.



Ruská pravoslávna cirkev v reakcii na osamostatňovanie sa cirkvi na Ukrajine medzičasom prerušila vzťahy s Istanbulom, centrom pravoslávneho sveta.