Jesenské: Zo starého vojenského bunkra by malo vzniknúť malé múzeum

Jesenské 19. augusta (TASR) – Zriadenie malého múzea je cieľom partie nadšencov, ktorí s pomocou miestnej samosprávy zachraňujú a postupne obnovujú ľahké vojenské opevnenie vzor 37 pri železničnej stanici v Jesenskom v okrese Rimavská Sobota. Podľa slov jedného z nich, Jána Rešetára, na obnove bunkra pracujú zhruba šesť rokov.



„Náš sen je, aby múzeum malo reálnu dobovú výbavu. Tieto bunkre, takzvané ropíky, totiž neboli po celej línii kompletne dobudované a chýbali tam niektoré veci, ktoré sa nestihli dokončiť pred mobilizáciou a Mníchovskou zradou. Jednu stranu bunkra by sme preto chceli vytvoriť približne v dobovom duchu a druhú tak, ako to malo vyzerať po kompletnom dokončení,“ načrtol Rešetár.



Ako dodal, k práci na záchrane bunkra sa dostali postupne. Najprv ho chodili len obzerať a postupne si zisťovali rôzne podrobnosti. Podľa Rešetára im priali aj okolnosti, keďže o bunker sa začali zaujímať v čase, keď sa ich armáda zbavovala a tento konkrétny získala obec. „Od nej sme ho dostali za symbolickú sumu s tým, že do bunkra budeme investovať,“ ozrejmil Rešetár.



Uvedený ropík slúžil v minulosti ako pivnica na skladovanie zemiakov, vo vnútri bol nános zeminy a celkovo bol zanedbaný. „V prvom rade sme ho teda museli vyčistiť a odkopať od neho zeminu a znova ho zaizolovať. Zároveň sa nám podarilo zakúpiť pôvodné mrežové i pancierové dvere, ktoré bolo treba osadiť podľa pôvodných nákresov,“ priblížil Rešetár práce na opevnení.



V ich bunkri sa podľa jeho slov nezachovalo takmer žiadne pôvodné vybavenie, dobové veci sa im však okrem kúpy podarilo získať napríklad aj darom z Českej republiky. Takýmto spôsobom si zadovážili okrem iného pôvodné periskopy, aké sa v 30. rokoch montovali do týchto opevnení. „Tešíme sa každej jednej veci a každá má pre nás veľkú hodnotu,“ zdôraznil Rešetár.



Ako pre TASR uviedol starosta Jesenského Gabriel Mihályi, získanie bunkra od ministerstva obrany do majetku obce trvalo zhruba dva roky. „Potom som hľadal tím, ktorý by našu koncepciu trošku rozhýbal a to musia byť práve takí fanatici, ako sú oni,“ vysvetlil starosta s tým, že snahu dobrovoľníkov a ich doterajšie práce na záchrane opevnenia si veľmi cení.



Bunker v Jesenskom bol vybudovaný v roku 1937 bezprostredne pri koľajniciach vedúcich na nádražie. Takto bol situovaný pravdepodobne pre strategický význam miestnej stanice, keďže Jesenské bolo významným železničným uzlom neďaleko maďarských hraníc. Práve umiestnenie opevnenia priamo pri trati ho asi zachránilo pred demoláciou výbušninami, čo bolo osudom väčšiny ostatných bunkrov v regióne.



Názov ropík vznikol zo skratky Ředitelství opevňovacích prací (ROP), teda československého úradu, ktorý mal v kompetencii výstavbu vojenských opevnení budovaných hlavne v pohraničných územiach. V celej Československej republike bolo podľa historických prameňov postavených zhruba 10.000 podobných bunkrov.