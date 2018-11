Jiří Zimola rezignoval na post podpredsedu ČSSD

O svojom rozhodnutí už informoval aj šéfa strany Jana Hamáčka. Akákoľvek zmena v ČSSD je podľa neho za súčasného stavu nemožná a on sa nechce spreneverovať svojim cieľom.

Praha 7. novembra (TASR) - Prvý podpredseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Jiří Zimola v stredu oznámil, že rezignoval. V poslednom čase čelil kritike spolustraníkov, pripomína spravodajský server Novinky.cz.



Zimola pred časom hovoril o tom, že si chce premyslieť, ako a v akej pozícii bude v ČSSD pokračovať. V stredu zdôraznil, že neuteká z boja, a dodal, že je pripravený znovu nastúpiť.



Podľa Zimolu nedokáže ČSSD využiť svoj potenciál. "Chcem do nášho slovníka znovu vrátiť slovo solidarita," dodal s tým, že je treba znovu riešiť sektorové dane i progresívne zdanenie, aj keď sa to koaličnému partnerovi ANO nemusí páčiť.



Naznačil, že je pripravený na marcovom zjazde znovu kandidovať do vedenia strany. "Nie je to o mojej ambícii stať sa predsedom ČSSD, je to o mojej ambícii napĺňať idey, ktorým sa niektorí kolegovia spreneverili," uviedol Zimola, ktorý vylúčil, že by chcel založiť novú stranu.



Na októbrovom rokovaní Ústredného výkonného výboru ČSSD, kde sa riešili výsledky senátnych a komunálnych volieb, čelil Zimola, ktorý je členom názorovej platformy Zachráňme ČSSD, kritike za to, že údajne rozdeľuje stranu. Delegátov chcel požiadať o vyslovenie dôvery, k hlasovaniu však vôbec nedošlo.