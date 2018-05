Jobbik avizoval, že zbúra zábrany okolo parlamentu

Parlamentná stráž chce v utorok uzatvoriť trávnaté plochy okolo zákonodarného zboru zábranami od 06.00 h najneskôr do 14.00 h, teda do ukončenia ustanovujúcej schôdze.

Budapešť 2. mája (TASR) - Nová parlamentná frakcia maďarskej opozičnej strany Jobbik vznikla v stredu v Budapešti. Na Facebooku uviedla, že prvým "zodpovedným rozhodnutím" frakcie je zbúrať kovové zábrany na Kossuthovom námestí okolo parlamentu, ktoré chce v deň ustanovujúcej schôdze Národného zhromaždenia 8. mája postaviť parlamentná stráž.



"Sme presvedčení, že nie je možné z hlavného námestia národa vylúčiť Maďarov, a teda ani protivládnych demonštrantov," zdôvodnilo svoj zámer 26 budúcich parlamentných poslancov za Jobbik.



Parlamentná stráž chce v utorok uzatvoriť trávnaté plochy okolo zákonodarného zboru zábranami od 06.00 h najneskôr do 14.00 h, teda do ukončenia ustanovujúcej schôdze. Opatrenie stráž zdôvodnila nutnosťou zabezpečenia voľného pohybu účastníkov schôdze, medzi ktorými budú aj členovia diplomatických zborov a ďalší chránení domáci i zahraniční hostia.



Niekoľko občianskych organizácií plánovalo demonštrovať pred parlamentom už dopoludnia, avšak pre uvedené opatrenia budú musieť svoje podujatia presunúť na iné miesta. Organizátori nedávnych dvoch masových demonštrácií pod názvom "My sme väčšina!" avizovali ďalší protivládny protest na 8. mája o 17.00 h, ktorý sa však už uskutoční na Kossuthovom námestí. Na Facebooku avizovalo účasť v priebehu stredy 7000 ľudí a 20.000 prejavilo o demonštráciu záujem.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach