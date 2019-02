Jobbik: V eurovoľbách Maďari rozhodnú, či Orbán vyvedie krajinu z EÚ

Podpredseda Jobbiku označil protimigračnú vládnu kampaň namierenú proti EÚ za hanebnú.

Budapešť 28. februára (TASR) - V májových voľbách do Európskeho parlamentu budú maďarskí voliči rozhodovať o tom, či dovolia premiérovi Viktorovi Orbánovi, aby vyviedol Maďarsko z Európskej únie, vyhlásil vo štvrtok v Budapešti podpredseda najsilnejšej opozičnej strany Jobbik Tibor Bana.



Podľa agentúry MTI opozičný politik povedal, že kroky Orbánovho kabinetu v uplynulom období svedčia o tom, že premiér by bol ochotný obetovať aj členstvo svojej krajiny v EÚ v záujme toho, aby poslúžil svojej vlastnej "mafiánskej sieti".



Ako príklad Bana uviedol umožnenie presťahovania sídla Medzinárodnej rozvojovej banky, v ktorej má Rusko 48-percentný podiel, do Budapešti. Tým sa podľa neho posilní ruský vplyv v Maďarsku. Zdôraznil, že Orbán sa už teraz podriaďuje usmerneniam ruského prezidenta Vladimira Putina.



Podpredseda Jobbiku označil protimigračnú vládnu kampaň namierenú proti EÚ za hanebnú. Dodal, že budúcnosť slobodného a demokratického Maďarska si predstavuje v Únii, ktorá je založená na hodnotách.



spravodajca TASR Ladislav Vallach