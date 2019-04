Jobbik žiada reakciu na obmedzenie spievania cudzej hymny v SR

Poslanec Jobbiku János Bencsik ostro kritizoval vládu premiéra Viktora Orbána za to, že podobné kroky na potlačenie práv Maďarov žijúcich na Slovensku nechala bez odozvy.

Budapešť 4. apríla (TASR) - Maďarská najsilnejšia opozičná strana Jobbik požaduje od maďarskej vlády, aby zmrazila vzájomné maďarsko-slovenské vzťahy až dovtedy, kým v SR nevznikne záruka na odvolanie zákona obmedzujúceho spievanie maďarskej hymny, informovala vo štvrtok agentúra MTI.



Poslanec Jobbiku János Bencsik, ktorý je šéfom pracovnej skupiny národnej politiky, označil za poburujúce a neprijateľné rozhodnutie slovenského parlamentu z 27. marca, v zmysle ktorého je zakázané hranie a spievanie hymny cudzích krajín, ak sa na podujatí nezúčastňuje oficiálna delegácia danej krajiny.



Opozičný politik ostro kritizoval vládu premiéra Viktora Orbána za to, že podobné kroky na potlačenie práv Maďarov žijúcich na Slovensku nechala bez odozvy. Bencsik pripomenul, že Orbán vlani po letnom stretnutí so slovenským premiérom "prakticky do neba vychválil opatrenia Slovenska v oblasti starostlivosti o menšiny".



Spravodajca TASR Ladislav Vallach