Jobbiku hrozí zánik, budúci týždeň zasadne mimoriadny zjazd

Budapešť 15. februára (TASR) - Maďarskej opozičnej strane Jobbik po udelení už druhej vysokej pokuty za porušenie pravidiel financovania volebnej kampane hrozí zánik. Predseda Jobbiku Tamás Sneider v piatok pre ľavicový denník Népszava v tejto súvislosti povedal, že ak daňový úrad neposkytne možnosť úhrady pokuty v splátkach, bude Jobbik čeliť exekúcii.



Podľa slov svojho predsedu dostal Jobbik minulý piatok (8.2.) oznámenie od štátneho audítorského úradu ÁSZ oznámenie, že aktuálny peňažný trest vo výške 136 miliónov forintov (426.239 eur) musí strana uhradiť do 15 dní.



"Za normálnych okolností netreba rátať s tým, že moc zruší administratívnou cestou najsilnejšiu opozičnú stranu, avšak Jobbik sa pripravuje na všetky možnosti. Nemôžeme sa správať tak, ako keby sme existovali v demokratickej krajine," dodal Sneider s poznámkou, že súčasných 20 členov parlamentnej frakcie strany sa už rozhodlo, že v prípade zrušenia strany budú pokračovať ako nezávislí.



Je podľa neho možné aj to, že strana bude pokračovať pod iným názvom - na možných alternatívach právnici už pracujú. "Rozhodnutie o budúcnosti strany môže padnúť budúcu sobotu (23.2.) na mimoriadnom zjazde Jobbiku," uzavrel predseda.



ÁSZ už v roku 2017 uložil Jobbiku pokutu vo výške 660 miliónov forintov (dva milióny eur). Štátni audítori, ktorých vedie bývalý popredný funkcionár vládnucej strany Fidesz, obvinili Jobbik z financovania kampane prostredníctvom neznámych a nezákonných zdrojov. Jobbik to však popiera a tvrdí, že ide o súčasť systematického tlaku Fideszu, ktorého cieľom je eliminácia opozičných strán.



Pôvodne krajne pravicový Jobbik, kedysi známy antisemitskými názormi, sa v posledných rokoch posunul smerom k politickému stredu a zmiernil svoje radikálne postoje. Štátny audítorský úrad už udelil pokuty viacerým opozičným stranám, neboli však také vysoké ako v prípade Jobbiku.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)