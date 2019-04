Joe Biden by mal ohlásiť prezidentskú kandidatúru na budúci týždeň

Do súboja o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany pre voľby 2020 doposiaľ vstúpili, alebo takýto krok signalizovali, už zhruba dve desiatky osobností.

Washington 19. apríla (TASR) - Bývalý americký demokratický viceprezident Joe Biden by mal na budúci týždeň oficiálne ohlásiť svoj úmysel kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Pre americkú televíziu NBC tento dlho očakávaný krok v piatok avizovali Bidenovi spolupracovníci.



Medzi už potvrdenými demokratickými uchádzačmi o prezidentskú nomináciu je rekordný počet žien a zástupcov menšín. V prieskumoch sa umiestňujú na prvých priečkach Bernie Sanders, Kamala Harrisová, Elizabeth Warrenová, Cory Booker alebo často práve Biden, hoci na ohlásenie jeho kandidatúry sa stále - už dlhé mesiace - len čaká.



Podľa mnohých má 76-ročný Biden, bývalý viceprezident Baracka Obamu a rešpektovaný 76-ročný politik, najlepšie predpoklady na to, aby porazil súčasného republikánskeho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa.



V ktorý konkrétny deň, kde a akým spôsobom Joe Biden oznámi svoju kandidatúru, nie je stále rozhodnuté. Jeho spolupracovníci pre NBC uviedli len to, že to bude v priebehu budúceho týždňa.



Joe Biden sa v priebehu svojej desaťročia trvajúcej politickej kariéry uchádzal o prezidentskú kandidatúru už dvakrát, v rokoch 1988 a 2008. Oba jeho pokusy však skončili ešte v počiatočnej fáze. Svoju kandidatúru zvažoval aj pred poslednými prezidentskými voľbami v roku 2016, napokon však uvoľnil miesto Hillary Clintonovej ako demokratickej protikandidátke Donalda Trumpa.



Bidenovu očakávanú kandidatúru v posledných týždňoch skomplikovali tvrdenia dvoch žien, ktoré bývalého viceprezidenta obvinili z nepatričných dotykov a neželaného fyzického kontaktu.



V reakcii na obvinenia Biden vyjadril presvedčenie, že "nikdy" sa v tejto oblasti nesprával nepatričným spôsobom. Priznal však, že niektorí ľudia tak mohli pochopiť niektoré jeho gestá, ako sú objatia, podávanie rúk a prejavy sympatií počas stretnutí s voličmi. Priznal pritom, že sa zrejme menia spoločenské normy a že bude musieť prehodnotiť spôsoby svojej interakcie s občanmi počas politických zhromaždení.