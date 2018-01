Johnson: Británia po brexite ušetrí viac ako 350 miliónov GBP týždenne

Johnsonov slogan o ušetrených peniazoch už počas kampane vyvolal kritiku.

Londýn 16. januára (TASR) - Kontroverzné tvrdenie britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona, že Británia bude mať po odchode z Európskej únie (EÚ) navyše 350 miliónov libier týždenne (393,07 milióna eur), ktoré môže použiť v zdravotníctve, bolo podhodnotené. Vyhlásil to samotný minister.



Johnson denníku Guardian povedal, že suma uvedená na bočnej strane autobusu, ktorým jazdil počas kampane, bola výrazne podhodnotená. Minister najnovšie tvrdí, že vo svojej kampani "Voľte odchod" pred referendom o brexite mohol použiť vyššiu sumu, keďže hrubý príspevok Londýna EÚ vzrastie na 438 miliónov GBP do roku 2021, čo je posledný rok očakávaného prechodného obdobia.



A dodal, že len čo bude mať Británia túto hotovosť k dispozícii, zdravotníctvo by malo byť na čele zoznamu možností, kde ju použiť.



Johnsonov slogan o ušetrených peniazoch už počas kampane vyvolal kritiku. V septembri sa k nemu opäť vrátil, za čo ho šéf štatistického úradu David Norgrove obvinil zo "zneužitia" oficiálnych údajov s cieľom vyzdvihnúť výhody brexitu. A upozornil, že Johnson sa pri výpočte odvolával len na hrubý ročný príspevok Spojeného kráľovstva a nezohľadnil zľavu, tzv. rabat, a iné platby, ktoré Británii posiela EÚ.



Eloise Toddová, generálna riaditeľka kampane proti brexitu - Best For Britain, v tejto súvislosti skonštatovala, že ide o ďalšiu "nepravdu" človeka, ktorý sa stal posadnutý klamstvom, čo si nalepil na bok autobusu.