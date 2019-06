Johnson dosiahol víťazstvo na súde, ten zablokoval žalobu proti nemu

Rozhodnutie súdu odstraňuje Johnsonovi prekážku, ktorá mu bránila uchádzať sa o vedúci post v Konzervatívnej strane a tým aj o kreslo britského premiéra.

Londýn 7. júna (TASR) - Bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson, favorit medzi uchádzačmi o post premiéra po Therese Mayovej, v piatok dosiahol víťazstvo na londýnskom súde. Ten totiž vyhovel jeho žiadosti o zablokovanie žaloby, ktorá ho obviňuje z vedomého klamania počas kampane pred referendom o brexite. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Rozhodnutie súdu odstraňuje Johnsonovi prekážku, ktorá mu bránila uchádzať sa o vedúci post v Konzervatívnej strane a tým aj o kreslo britského premiéra. Jeho právnici presvedčili londýnsky najvyšší súd, že žaloba proti jeho osobe bola "politicky motivovaná a kverulantská".



Právnici požiadali najvyšší súd, aby zamietol májové rozhodnutie okresného sudcu, ktoré umožňovalo predvolať Johnsona na súd pre obvinenia zo zneužitia úradných právomocí. Najvyšší súd vysvetlil, že toto rozhodnutie sudcu je v "rozpore so zákonom".



"Rušíme rozhodnutie okresného sudcu umožňujúce predvolať Johnsona," uviedol Michael Supperstone, jeden z dvoch sudcov najvyššieho súdu, po piatkovom pojednávaní, na ktorom Johnson nebol prítomný.



Prípad žaloby, ktorú podal podnikateľ Marcus Ball v rámci crowd-fundingovej iniciatívy, sa týkal Johnsonovho tvrdenia, že Británia posiela Európskej únii týždenne 350 miliónov libier (400 miliónov eur).



Hoci toto je príspevok Británie v hrubom, je nutné odeň odrátať britský rabat (britská zľava) od EÚ, ako aj príspevky do britského verejného sektora z rozpočtu EÚ, čo znamená, že je podstatne nižší. Británia teda do rozpočtu EÚ prispieva približne polovicou z 350 miliónov libier týždenne, napísala agentúra AP.



Britský rabat alebo zľava na príspevok Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ je suma, ktorú Európska únia vracia vláde Spojeného kráľovstva.



Oficiálna predreferendová kampaň za "odchod" z Únie zdôrazňovala práve tento sporný údaj aj na boku autobusu, ktorý podnikal okružnú cestu po krajine pred referendom v roku 2016.



Ball (29) vyzbieral vyše 300.000 libier prostredníctvom internetu, čo mu pomohlo dostať prípad na súd. Novinárom pred piatkovým pojednávaním povedal, že verí "v zmysel a pozitívnosť" tejto kauzy.



Johnson v pondelok 3. júna spustil kampaň ako uchádzač o post lídra Konzervatívnej strany, aby nahradil Mayovú.



Mayová odstúpi v piatok a oficiálne tak odštartuje súťaž o nástupníctvo v strane - v súčasnosti sa o funkciu uchádza 11 poslancov, vrátane Johnsona - politička však zostane premiérkou až do zvolenia nového straníckeho lídra, pravdepodobne do konca júla.