Johnson pokladá tvrdenia Moskvy ohľadom Skripaľovej otravy za absurdné

Podľa slov britského ministra zahraničných vecí ľudia v tomto prípade vidia, že ide o klasickú ruskú stratégiu, keď sa pokúšajú ukryť ihlu pravdy v kope lží a zahmlievania.

Brusel 19. marca (TASR) - Tvrdenie Moskvy, že nemá nič spoločné s otravou bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije nervovoparalytickou látkou novičok, vyznieva "čoraz absurdnejšie", povedal v pondelok v Bruseli britský minister zahraničných vecí Boris Johnson.



"Raz tvrdia, že novičok nikdy nevyrábali; potom zasa, že ho predsa len vyrábali, ale všetky jeho zásoby zničili; a potom opäť že novičok vyrábali, ale časť jeho zásob sa akýmsi záhadným spôsobom dostala do Švédska, Českej republiky, na Slovensko, do Spojených štátov, či dokonca... do Británie," povedal Johnson.



"Myslím, že ľudia vidia, že ide o klasickú ruskú stratégiu, keď sa pokúšajú ukryť ihlu pravdy v kope lží a zahmlievania. Tu v Bruseli nenájdete za stolom vari ani jedinú krajinu, ktorá by v posledných rokoch nebola postihnutá nejakým zhubným alebo deštruktívnym správaním zo strany Ruska," dodal šéf britskej diplomacie, ktorý je v Bruseli na stretnutí ministrov zahraničných vecí štátov EÚ.



Sergeja Skripaľa (66) a jeho dcéru Juliju (33) našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pri obchodnom stredisku v anglickom meste Salisbury s príznakmi ťažkej otravy. Podľa britských expertov boli zrejme otrávení bojovou látkou novičok, ktorá bola vyvinutá v niekdajšom Sovietskom zväze. Moskva však akúkoľvek účasť na tomto čine vehementne odmieta.