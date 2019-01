B. Johnson podporí Mayovú, ak dosiahne ústupky s EÚ v poistke

V súčasnosti klauzula o poistke hovorí, že Británia zostane v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde iný spôsob, ako sa vyhnúť pevnej hranici s kontrolami medzi S. Írskom a Írskom.

Londýn 28. januára (TASR) - Popredný zástanca vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie Boris Johnson uviedol, že podporí dohodu o brexite premiérky Theresy Mayovej, vyrokovanú s EÚ, ak politička dosiahne ústupky v texte spornej pasáže, ktorá má zabrániť pohraničným kontrolám medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Informovala o tom agentúra AP.



Bývalý britský minister zahraničných vecí Johnson napísal v pondelkovom vydaní denníka Daily Telegraph, že "by to bola nefalšovane dobrá brexitová správa", keby Mayová vyrokovala konečný termín, dokedy bude platiť záložný plán pre írsku hranicu, teda tzv. poistka.



V súčasnosti klauzula o poistke hovorí, že Británia zostane v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde nijaký iný spôsob, ako sa vyhnúť pevnej hranici s kontrolami medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Tá je členskou krajinou EÚ a Severné Írsko ako súčasťou Británie (Spojeného kráľovstva) odchádza z Únie.



Utorok 29. januára je pre Mayovej dohodu o brexite rozhodujúci deň - členovia dolnej komory britského parlamentu budú totiž posudzovať množstvo pozmeňovacích návrhov, ktoré by zabránili Británii v odchode z EÚ bez dohody o budúcich vzťahoch.