Johnson sa stretol s lídrami severoírskych strán

Londýn 31. augusta (TASR) - Nový britský premiér Boris Johnson sa v stredu počas svojej prvej návštevy Severného Írska v tejto funkcii stretol so zástupcami piatich severoírskych politických strán, aby s nimi prerokoval možnosti sfunkčnenia tamojšej vlády, ako aj proces odchodu Británie z EÚ. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Po rozhovoroch s Johnsonom líderka severoírskej republikánskej strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldová uviedla, že vzniesla "rozhodnú námietku" voči premiérovmu sľubu dostať Britániu z EÚ 31. októbra či už s dohodou, alebo bez nej.



"Jasne sme povedali, že pre írsku ekonomiku by to bola katastrofa," povedala McDonaldová, pričom dodala, že prípadný brexit bez dohody musí obsahovať aj otázku referenda o hraniciach medzi Írskou republikou a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Británie.



"Jasne sme mu povedali, že akýkoľvek brexit, ale najmä brexit bez dohody... predstavuje dramatickú zmenu pomerov na tomto ostrove. Za takýchto okolností by bolo nemysliteľné, aby ľudia nedostali príležitosť rozhodnúť v referende o našej spoločnej budúcnosti," povedala McDonaldová. Vyjadrila tiež nádej, že Johnson dodrží sľub a s EÚ uzavrie len takú dohodu o brexite, ktorá nebude obsahovať tzv. írsku poistku.



Na základe írskej poistky, ktorá je súčasťou dohody o brexite uzavretej medzi EÚ a vládou Johnsonovej predchodkyne Theresy Mayovej, by pre Severné Írsko dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva.



Politická kríza vládne v Írsku od januára 2017, keď sa Sinn Féin stiahla z vlády, ktorú tvorila s probritskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP) na základe podmienok stanovených v tzv. Veľkopiatkovej dohode z roku 1998.



Pokusy o vyriešenie politického patu komplikujú zlé vzťahy Sinn Féin a DUP, ďalej skutočnosť, že poslanci, ktorých má DUP v britskom parlamente, podporujú menšinovú vládu konzervatívcov, ako aj samotné dôsledky, ktoré bude mať pre Severné Írsko odchod Británie z Európskej únie.



Posledné rozhovory so zámerom obnoviť fungovanie severoírskej vlády zlyhali vo februári 2018.