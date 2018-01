Jolieová vyzvala na ukončenie sýrskej vojny; stretla sa s utečencami

Jordánsko sa na svojom území stará o vyše 650.000 registrovaných sýrskych utečencov, uviedol UNHCR. Z nich vyše 78.000 žije práve v tábore Zaatarí.

Ammán 28. januára (TASR) - Hollywoodska filmová hviezda Angelina Jolieová sa v nedeľu stretla so sýrskymi utečencami v tábore Zaatarí v Jordánsku. Vyzvala na politické riešenie sýrskej občianskej vojny a zdôraznila, že "humanitárna pomoc nie je dlhodobým riešením".



sa rozprávala v utečeneckými rodinami a tínedžerkami, zapojenými do programu OSN pre komunity, informovala tlačová agentúra AP.



Okolo vyslankyne sa tiež zhromaždili davy detí, keď sa postavila na zablatené miesto medzi stovkami radov karavanov v studenom púštnom tábore a prihovorila sa prítomným.



Jolieová povedala utečencom, že je na nich veľmi hrdá. "Ste veľmi silní, vy všetci," dodala.



"Humanitárna pomoc nie je dlhodobým riešením. Nikto ju nechce menej než sýrska rodina. Schodné politické riešenie je jediný spôsob, ako vytvoriť pre Sýrčanov podmienky, aby sa mohli vrátiť do svojich domovov, ako skoncovať s ľudským utrpením a so záťažou na hostiteľských krajinách," povedala herečka a režisérka.



Takmer 5,5 milióna Sýrčanov, vyhnaných z vlasti vojnovým konfliktom, žije v utečeneckých táboroch v Jordánsku, Libanone a ďalších susedných krajinách. Joliová uviedla, že úrad OSN pre utečencov dostal vlani iba polovicu peňazí na sýrsku krízu, o ktoré žiadal, a iba sedem percent z tohtoročnej žiadosti.



