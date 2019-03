Podľa diplomatky KĽDR mení Kim názor na rokovania o denuklearizácii

Vyhlásila, že jej krajina by mala byť aspoň primerane odmenená za viac ako rok, počas ktorého zastavila testovanie rakiet dlhého doletu a jadrových striel, a to zrušením aspoň niektorých sankcií OSN.

Hanoj 1. marca (TASR) - Vysokopostavená severokórejská diplomatka spochybnila v piatok nutnosť ďalších rozhovorov o denuklearizácii Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) so Spojenými štátmi s tým, že vodca Kim Čong-un zrejme tiež mení svoj názor.



V rozhovore pre tlačovú agentúru Jonhap a niekoľko ďalších juhokórejských médií to povedala námestníčka severokórejského ministra zahraničných vecí Čche Son-hui. Vyhlásila, že jej krajina by mala byť aspoň primerane odmenená za viac ako rok, počas ktorého zastavila testovanie rakiet dlhého doletu a jadrových striel, a to zrušením aspoň niektorých sankcií OSN.



Dvojdňový summit prezidenta USA Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj sa vo štvrtok skončil predčasne a bez dohody, pričom verzie USA a KĽDR o tom, prečo sa tak stalo, sa rozchádzajú.



"Premýšľam, či by sme mali pokračovať v rozhovoroch," uviedla. Pripomenula Kimovo novoročné posolstvo, v ktorom uviedol, že jeho režim nebude mať inú možnosť, než aby sa usiloval o "odlišnú cestu" k dialógu, pokiaľ by USA neprijali vhodné recipročné kroky.



"Mám taký pocit, že (vodca Kim) trochu mení svoj názor" v súvislosti s vyjednávaním s USA, dodala. "Je to môj osobný pocit."



Čche Son-hui pokračovala, že jej krajina už i tak prijala viacero opatrení vyjadrujúcich svoju dobrú vôľu. Predovšetkým, ako zdôraznila, Pchjongjang zastavil na 15 mesiacov svoje jadrové a raketové skúšky.



Americký prezident podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď severokórejský vodca Kim žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR. Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho však medzičasom toto Trumpovo tvrdenie poprel a uviedol, že Kim Čong-un žiadal čiastočné, nie úplné zrušenie sankcií výmenou za demontáž svojho najväčšieho jadrového zariadenia v Jongbjone za prítomnosti amerických expertov.



Obe strany však po summite zároveň opäť potvrdili svoj záväzok pokračovať vo vzájomnom dialógu.