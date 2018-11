Vodca KĽDR by mal v novembri navštíviť Rusko

Podľa juhokórejského veľvyslanectva v Moskve je na prvú polovicu budúceho roka naplánovaná aj návšteva ruského prezidenta Vladimira Putina v KĽDR.

Moskva 5. novembra (TASR) - Vodca Severnej Kórey Kim Čong-un by v novembri mal zavítať na návštevu Ruska. V pondelok o tom informovala juhokórejská agentúra Jonhap, ktorá sa odvolala na vyhlásenie juhokórejského veľvyslanca v Moskve.



Podľa neho Rusko požiadalo, aby sa návšteva uskutočnila do konca tohto roku, a "očakáva, že sa tak aj stane".

Jonhap podľa agentúry TASS citoval juhokórejského diplomata, podľa ktorého Pchjongjang skúma návrhy na miesto, dátum a témy rokovania. Diplomat dodal, že "vzhľadom na rad okolností sa Kimova návšteva (v Rusku) podľa všetkého uskutoční zrejme v novembri".



Podľa juhokórejského veľvyslanectva v Moskve je na prvú polovicu budúceho roka naplánovaná aj návšteva ruského prezidenta Vladimira Putina v KĽDR.



Putinov hovorca Dmitrij Peskov minulý týždeň na brífingu v Moskve oznámil, že Kimova návšteva v Rusku sa pripravuje, ale zatiaľ nie je dohoda o tom, že by sa jeho schôdzka s ruským prezidentom konala v polovici novembra vo Vladivostoku, ako o tom písali ruské médiá.