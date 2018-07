Jordánsky parlament vyslovil dôveru novej vláde na čele s Razzázom

Jordánsko v júni zachvátili mohutné protivládne protesty, ktoré vyvolali plány vlády expremiéra Háního Mulkího na presadenie úsporných opatrení v krajine a zvýšenie daní.

Ammán 20. júla (TASR) - Jordánsky parlament vo štvrtok po piatich dňoch rozpravy v hlasovaní vyslovil dôveru novej vláde premiéra predsedu vlády ekonóma Umara Razzáza. Informovala o tom agentúra AP.



V odchádzajúcej vláde zastával Razzáz funkciu ministra školstva. V minulosti tento ekonóm pôsobil vo Washingtone, kde pracoval pre Svetovú banku. Okrem toho pracoval aj v think tankoch v Jordánsku.



Jordánsko v júni zachvátili mohutné protivládne protesty, ktoré vyvolali plány vlády expremiéra Háního Mulkího na presadenie úsporných opatrení v krajine a zvýšenie daní. Kritici týchto plánov tvrdili, že navrhované zvyšovanie daní negatívne zasiahne najmä chudobných a strednú vrstvu.



Razzáz vo svojom prejave k poslancom parlamentu pred ich hlasovaním prisľúbil, že sa bude vážne zaoberať a prehodnotí daňové zaťaženie občanov. Poslanci jeho vláde vyslovili pomerom hlasov 79 k 42. Šesť poslancov dolnej komory jordánskeho parlamentu nebolo na hlasovaní prítomných a dvaja sa zdržali.



Série protestov proti zvyšovaniu cien a daní sa v Jordánsku konajú už od januára – vláda sa totiž pokúša znížiť rozpočtový schodok pomocou opatrení zameraných na zvýšenie štátnych príjmov.



Ekonomiku Jordánska – krajiny s desiatimi miliónmi obyvateľov, ktorá do veľkej miery závisí od pomoci – v posledných rokoch nepriaznivo postihuje prílev utečencov zapríčinený konfliktami v susedných štátoch, čo vyúsťuje do vyššej nezamestnanosti.