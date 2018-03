Jordi Sánchez stiahol kandidatúru na katalánskeho premiéra

Jordi Sánchez bol vzatý do vyšetrovacej väzby na základe obvinenia zo vzbury súvisiaceho s jeho konaním počas demonštrácií organizovaných v Barcelone 20. a 21. septembra 2017.

Barcelona 21. marca (TASR) - Väznený katalánsky líder Jordi Sánchez sa vzdal svojej kandidatúry na funkciu predsedu katalánskej vlády. Informoval o tom v stredu v Barcelone predseda katalánskeho parlamentu Roger Torrent. Vysvetlil, že Sánchez svoju kandidatúru stiahol v záujme čo najrýchlejšieho utvorenia novej katalánskej vlády.



Torrent pre novinármi spresnil, že Jordi "Sánchez ma (listom) informoval, že sťahuje svoju kandidatúru na (funkciu) predsedu (katalánskej vlády), pretože sa domnieva, že to je to najlepšie, čo môže pre svoju krajinu (teraz) urobiť".



Denník La Vanguardia informoval, že Torrent na štvrtok zvolal ďalšie kolo konzultácií s parlamentnými frakciami s cieľom dohodnúť sa na novom kandidátovi.



Podľa katalánskych médií by teraz mohla byť v hre kandidatúra Jordiho Turulla, ktorý bol ministrom predchádzajúcej, Madridom zosadenej vlády. Po jednostrannom vyhlásení katalánskej nezávislosti bol Turull krátko vo vyšetrovacej väzbe, z ktorej bol prepustený na kauciu.



Sánchezova kandidatúra do funkcie predsedu katalánskej vlády bola problematická, pretože je ešte stále vo vyšetrovacej väzbe v Madride; nemohol sa preto v katalánskom parlamente zúčastniť na rozprave a hlasovaní o svojej kandidatúre.



Jordi Sánchez bol vzatý do vyšetrovacej väzby na základe obvinenia zo vzbury súvisiaceho s jeho konaním počas demonštrácií organizovaných v Barcelone 20. a 21. septembra 2017. Vtedy okrem iného došlo k zablokovaniu vchodov do budovy, kde Občianska garda robila raziu v súvislosti s pripravovaným referendom o nezávislosti Katalánska.



Separatistické strany sa so žiadosťou kandidovať za predsedu katalánskej vlády obrátili na Sáncheza po tom, ako sa vzdali snahy o znovuzvolenie katalánskeho expremiéra Carlesa Puigdemonta, ktorý vlani v októbri ušiel do Belgicka.



Sánchez je predsedom vplyvného Katalánskeho národného zhromaždenia (ANC), ktoré stálo pri zrode hnutia za nezávislosť Katalánska.