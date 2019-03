Jourová: Je dobré, že sa Pellelgrini v EP prihlásil k sociálnej Európe

Česká eurokomisárka ocenila, že premiér SR spomenul, že v rozmanitosti je sila, aj preto, lebo platí, že my v strednej a východnej Európe niektoré veci vidíme ináč, ako staršie členské krajiny.

Štrasburg 12. marca (TASR) - Vyvážený a s dôrazom na región strednej Európy. Týmito slovami v rozhovore pre TASR označila česká eurokomisárka Věra Jourová utorňajšie vystúpenie predsedu slovenskej vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) na pôde Európskeho parlamentu (EP), kde predstavil svoje vízie o ďalšom smerovaní Európy.



Jourová ocenila, že premiér SR spomenul, že v rozmanitosti je sila, aj preto, lebo platí, že "my v strednej a východnej Európe niektoré veci vidíme ináč, ako staršie členské krajiny". A treba o tom podľa nej hovoriť, aby nevznikali žiadne priepasti medzi "Východom a Západom".



"Bolo tam všetko podstatné, a je dobré, že mohol na pôde europarlamentu vysvetliť, čo sa deje okolo vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ktorá otriasla nielen Slovenskom, ale celou Európou," uviedla eurokomisárka. Tiež sa jej páči, že premiér vysvetlil, že v oblasti štrukturálnych fondov by sa nemalo posudzovať, že na Slovensku ide o systémové problémy.



Pellegrini vo svojom prejave hovoril o potrebe ďalšej podpory pre kohéznu politiku a konvergenciu platov. Jourová priznala, že Česká republika túto víziu podporuje, a ak sa hovorí, že musíme dobehnúť Západ v oblasti produktivity práce, "naši občania to chcú vidieť aj na výplatných páskach", povedala. Na jednej strane je podľa nej snaha viezť sa vo vlaku rýchlo sa rozvíjajúcej ekonomiky, na strane druhej zostalo ešte veľa nerovností, ktoré sú nedoriešené, na čo upozornil aj Pellegrini v EP.



Spomenula otázku dvojakej kvality potravín, ktorej sa v exekutíve EÚ venuje, kde je oprávnený hnev občanov strednej Európy, že sa k nim dostáva druhotriedny tovar.



"Máme čo robiť pre vyrovnávanie rozdielov v EÚ, je potrebné, aby sme lepšie hospodárili a zdroje šli na správne veci, aby sa to premietlo do ekonomiky a neboli situácie, že máme rodičov, ktorí deťom nevedia zaplatiť obedy či lyžiarsky zájazd v škole," opísala situáciu. V tejto súvislosti ocenila, že premiér SR zdôraznil myšlienku sociálnej Európy, podporu pre sociálny pilier EÚ a potrebu venovať sa nespravodlivosti, "ktorej je ešte veľa v Európe".



Jourová zároveň priznala, že český premiér Andrej Babiš, ktorý odmietol pozvanie vystúpiť pred poslancami EP, to zrejme už nestihne urobiť do termínu májových eurovolieb (23.-26.5).



