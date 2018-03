Jourová:Vraždu Kuciaka by mohla riešiť vznikajúca Európska prokuratúra

Podobný názor má aj rakúsky minister spravodlivosti Josef Moser.

Brusel 9. marca (TASR) - Vražda slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice by podľa názoru komisárky EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej mohla byť symbolickým prípadom pre vznikajúcu Európsku prokuratúru. Musí sa však potvrdiť, že v tomto prípade skutočne došlo k zneužitiu eurofondov, uviedla Jourová v piatok podľa agentúry DPA v Bruseli, kde sa konalo stretnutie ministrov spravodlivosti EÚ.



Podobný názor má aj rakúsky minister spravodlivosti Josef Moser. "Bol by to dobrý symbolický prípad, keby už Európska prokuratúra bola zriadená," konštatoval.



Jourová zároveň zdôraznila, že Európska prokuratúra, ktorú podporuje 20 členských štátov EÚ, začne fungovať až v roku 2020 a jej pôsobenie nebude retroaktívne.



Jána Kuciaka a jeho snúbenicu našli 25. februára mŕtvych v ich dome v obci Veľká Mača. Boli zavraždení približne tri dni predtým. Kuciakova vražda zrejme súvisí s jeho novinárskou prácou.