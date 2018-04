Jourová z Bruselu odkázala, že je proti rokovaniam ANO s KSČM a SPD

Česká eurokomisárka Věra Jourová zdôraznila, že od budúcej vlády očakáva, že bude plne v súlade s demokratickými princípmi a normami Európskej únie.

Brusel 11. apríla (TASR) - Nespokojnosť so skutočnosťou, že vláda českého premiéra v demisii Andreja Babiša je ochotná rokovať o budúcej vládnej zostave s Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM) a stranou Sloboda a priama demokracia (SPD), vyjadrila v stredu v Bruseli česká eurokomisárka Věra Jourová, ktorá je členkou Babišovej strany ANO.



Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová počas stretnutia s novinármi vyjadrila nádej, že k takejto situácii nedôjde.



"Premýšľam, čo by to znamenalo pre mňa. Som v strehu a čakám, čo bude," opísala situáciu. "Ale politika ma naučila, že netreba robiť prudké pohyby," uviedla.



Zdôraznila, že od budúcej vlády očakáva, že bude plne v súlade s demokratickými princípmi a normami Európskej únie.



"Myslím si, že v Českej republike sme boli na najlepšej ceste mať spoločnosť, ktorá je plne demokratická, a nevidím dôvod, prečo by sa to malo meniť tým, že by bola podpora zo strany SPD," vysvetlila komisárka.



Priznala, že o tejto situácii už hovorila so šéfom strany Andrejom Babišom, ktorý pozná jej názory, ako aj postoj ďalších členov strany, ktorí sa netaja nevôľou viesť rokovania s komunistami a Tomiom Okamurom.



Ak k tomu predsa dôjde, Jourová tvrdí, že nebude ľahké vysvetľovať to v zahraničí. "Najskôr by som si to musela vyjasniť so svojim svedomím. A potom by som to musela vysvetliť Európe, čo sa tam vlastne stalo. A naozaj neviem, čo by som na to povedala," uviedla Jourová.



Spravodajca TASR Jaromír Novak