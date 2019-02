J. Guaidó: Zmena režimu vo Venezuele bude výhodná aj pre Rusko a Čínu

Moskva a Peking sú momentálne najväčším zahraniční podporovatelia režimu prezidenta Nicolása Madura. Guaidó dodal, že opozícia podniká kroky k nadviazaniu kontaktov s nimi.

Caracas 1. februára (TASR) - Zmena venezuelskej vlády bude podľa vodcu tamojšej opozície Juana Guaidóa výhodná aj pre najväčších veriteľov krajiny, ktorými sú Rusko a Čína. V piatok o tom informovala agentúra Interfax.



"Čo bude pre Rusko a Čínu najvýhodnejšie, je stabilita krajiny a zmena vlády. Maduro nechráni záujmy Venezuely, on nechráni nikoho záujmy, takže je nevýhodný aj pre tieto krajiny," vyhlásil Guaidó.



Moskva a Peking sú momentálne najväčším zahraniční podporovatelia režimu prezidenta Nicolása Madura. Guaidó dodal, že opozícia podniká kroky k nadviazaniu kontaktov s nimi.



Rusko a Čína naďalej podporujú Madurovu vládu, a to aj napriek obavám o schopnosť tejto ekonomicky zruinovanej krajiny splácať svoj dlh.



Ešte v sobotu sa objavila informácia, že členovia súkromných vojenských spoločností, ktoré vykonávajú pre Rusko tajné misie, odleteli do Venezuely, aby v súvislosti s protestmi opozície podporovanej Spojenými štátmi zvýšili bezpečnosť tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Predstavitelia Ruskej federácie aj Venezuely túto informáciu dementovali.