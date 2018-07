Juhoafričania si pripomínajú 100. výročie narodenia Nelsona Mandelu

Oslavy sa začali už v utorok, keď Barack Obama v Johannesburgu predniesol prejav, v ktorom okrem iného hovoril o nutnosti pokračovať v Mandelovom diele a vystríhať sa populizmu v politike.

Johannesburg 18. júla (TASR) - Obyvatelia Juhoafrickej republiky (JAR) si v stredu pripomínajú 100. výročie narodenia svojho bývalého prezidenta a bojovníka proti režimu apartheidu Nelsona Mandelu.



V rámci osláv juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa v stredu zavíta do provincie Východné Kapsko, odkiaľ Mandela, prezývaný Madiba, pochádzal a kde miestnym sociálne slabým rodinám odovzdá do užívania tri plne zariadené domy.



Ako pripomenula agentúra DPA, deň výročia Mandelovho narodenia je v JAR známy ako Mandelov deň a sprevádzajú ho výzvy k obyvateľom, aby sa venovali aj dobročinnosti.



Na Mandelovu počesť vydala juhoafrická národná banka nové bankovky.



Spomienkové akcie pri príležitosti stého výročia Mandelovho narodenia sa konajú aj v zahraničí, napríklad v Londýne, kde britský princ Harry s manželkou Meghan v utorok slávnostne otvorili rozsiahlu výstavu venovanú životu a dielu Nelsona Mandelu.



Ďalšou medzinárodnou poctou Mandelovi bude hudobný festival Global Citizenship Festival Mandela 100, ktorý sa uskutoční v juhoafrickom Johannesburgu v decembri tohto roku aj za účasti takých popových hviezd ako Beyoncé, Ed Sheeran, Eddie Vedder, Femi Kuti, Pharrell Williams & Chris Martin, Sho Madjozi, Tiwa Savage, Usher či Wizkid. Vstupenky na toto podujatie nie je možné kúpiť, dajú sa získať len vďaka angažovanosti v dobrovoľníckych akciách.



Deň Mandelovho narodenia vyhlásila OSN v roku 2009 za Medzinárodný deň Nelsona Mandelu, aby sa stal "výzvou na nasledovanie jeho humanitárneho odkazu" a myšlienky, že každý človek má moc zmeniť svet a zanechať na ňom svoju stopu.



Za svoj boj proti nespravodlivosti a apartheidu strávil Mandela vo väzení 27 rokov svojho života. V roku 1994 sa stal prvým demokraticky zvoleným prezidentom JAR a túto funkciu zastával do roku 1999.



Nelson Rolihlahla Mandela sa narodil 18. júla 1918 v dedine Mvezo v provincii Východné Kapsko a zomrel 5. decembra 2013 v Johannesburgu.