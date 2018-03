Juhokórejskí umelci vystúpia v KĽDR po prvý raz po 13 rokoch

Zintenzívnenie kultúrnej výmeny medzi krajinami na Kórejskom polostrove je ďalším signálom zbližovania oboch štátov a zmiernenia napätia v regióne.

Soul/Pchjongjang 31. marca (TASR) - Lietadlo so 120-člennou kultúrnou delegáciou z Kórejskej republiky sa v sobotu z jej metropoly Soulu presunulo do hlavného mesta Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Pchjongjangu.



Na palube stroja boli hviezdy tamojšej scény populárnej hudby vrátane dievčenskej skupiny Red Velvet a mužských i ženských sólistov. Spoločne s nimi cestovali zástupcovia juhokórejskej vlády vrátane ministra kultúry a športu, tamojších médií, ako aj tím pripravený ponúknuť publiku ukážky z bojového umenia a športu taekvondo.



Koncerty juhokórejských hostí sa v severokórejskom hlavnom meste uskutočnia po prvý raz po 13 rokoch, a to v nedeľu 1. apríla a v utorok 3. apríla.



Zintenzívnenie kultúrnej výmeny medzi oboma krajinami na Kórejskom polostrove je ďalším signálom zbližovania oboch štátov a zmiernenia napätia v regióne, pripomína tlačová agentúra DPA.



Ako je známe, juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un sa 27. apríla stretnú v tzv. Mierovom dome na južnej strane hranice v Pchanmundžome v pohraničnej demilitarizovanej zóne.