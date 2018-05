Juhokórejský prezident Mun žiada OSN o účasť na budovaní mieru s KĽDR

Mun Če-in podľa svojho hovorcu odovzdal takýto odkaz generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi.

Soul 1. mája (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in požiadal v utorok Organizáciu Spojených národov (OSN), aby sa zapojila do overovania toho, či Severná Kórea dodrží prísľuby denuklearizácie a mieru na Kórejskom polostrove. S odvolaním sa na prezidentský úrad v Soule o tom informovala agentúra Jonhap.



Mun Če-in podľa svojho hovorcu odovzdal takýto odkaz generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, s ktorým viedol polhodinový telefonický rozhovor.



Prezident sa zmieňoval o prísľube Pchjongjangu, že uzavrie svoj hlavný jadrový testovací areál, v ktorom izolovaná krajina skúšobne odpálila šesť nukleárnych bômb. Požiadal tiež OSN, aby monitorovala realizáciu jeho dohody z nedávneho summitu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom o premene demilitarizovanej zóny medzi oboma kórejskými štátmi na mierovú zónu.



Kim na rokovaniach s Munom v dedine Pchanmundžom v demilitarizovanej zóne minulý piatok povedal, že jeho režim vyradí z prevádzky nukleárne zariadenia v stredisku Pchunggje na severovýchode KĽDR a pozve expertov a novinárov z Južnej Kórey a USA, aby tento proces sledovali.



"Privítal by som, keby OSN vydala vyhlásenie na podporu deklarácie z Pchanmundžomu prostredníctvom Valného zhromaždenia alebo Bezpečnostnej rady," povedal Mun Če-in šéfovi svetovej organizácie.



Guterres reagoval, že je pripravený spolupracovať v tejto záležitosti, keďže dúfa, že bude môcť podporiť snahy o dosiahnutie mieru v Kórei.