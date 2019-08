Júlové horúčavy si v Holandsku vyžiadali 400 zbytočných úmrtí

Horúčavy, ktoré koncom júla zasiahli Európu, viedli na území Holandska k rekordným teplotám, blížiacim sa až k 42 stupňom Celzia.

Brusel/Amsterdam 10. augusta (TASR) - Vlna horúčav, ktorá koncom júla zasiahla Holandsko, si vyžiadala okolo 400 zbytočných úmrtí. Uviedol to v piatok spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na údaje národného štatistického úradu (CBS).



Horúčavy, ktoré koncom júla zasiahli Európu, viedli na území Holandska k rekordným teplotám, blížiacim sa až k 42 stupňom Celzia. Tie negatívne ovplyvnili starších ľudí, obzvlášť tých vo veku nad 80 rokov. Z ich radov bolo podľa CBS aj najviac obetí na životoch - približne 300.



Najviac ovplyvnené boli východné časti krajiny, pretože horúčavy tam trvali dlhšie ako pri morskom pobreží.



"Dalo sa to očakávať, pretože horúčavy boli intenzívne," opísal situáciu profesor geriatrie Marcel Olde Rikkert z Univerzity Radboud v Nijmegene v rozhovore pre televíznu stanicu NOS. Dodal, že ak horúčavám s ťažkosťami čelili silní a zdraví mladí ľudia, pre starších ľudí s menšou fyzickou silou to bolo oveľa náročnejšie.



Podľa denníka Volkskrant, ktorý koncom júla urobil vlastný prieskum o dopade horúceho počasia na obyvateľstvo, vďaka takzvanému národnému plánu pre horúčavy sa v tomto období podarilo zachrániť "stovky, ak nie tisíce životov". Odporúčania tohto plánu totiž vstupujú do platnosti vždy, keď teplota vzduchu prekročí 30 stupňov Celzia.



Denník pripomenul, že počas horúčav v júli 2013 a júni 2015 zomrelo menej starších ľudí, ako by sa pri vysokých teplotách očakávalo. V porovnaní s horúčavami z rokov 2003, 2004, 2005 a 2006, ešte spred zavedenia národného plánu, keď si teplotné vlny vyžiadali okolo 3000 zbytočných obetí spomedzi starších osôb. Tieto údaje vychádzajú z analýzy štatistík úmrtnosti.



Národný plán pre horúčavy poskytuje starším osobám, chronicky chorým a obéznym ľuďom rady, ako piť dostatok vody, nosiť tenké oblečenie, vyhnúť sa fyzickej námahe a čo najdlhšie zostať v tieni. Zároveň sú rodičia detí vyzývaní, aby zabezpečili, že ich malé deti nepobudnú dlho na slnku.



Spravodajca TASR Jaromír Novak