Juncker a Mayová sa zhodlli na troch oblastiach brexitových rokovaní

Brusel/Šarm aš-Šajch 25. februára (TASR) - Bolo to "dobré a konštruktívne" stretnutie - týmito slovami podľa agentúry Reuters označil predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker svoje pondelňajšie rozhovory o brexite s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Hovorili spolu v rámci prebiehajúceho summitu EÚ a Ligy arabských štátov v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch.



Britská premiérka, ktorá sa ocitla pod tlakom odložiť odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie, využila svoj pobyt na summite v Egypte aj na stretnutia s viacerými predstaviteľmi Únie vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a šéfa exekutívy EÚ Junckera.



Hovorkyňa EK podľa agentúr DPA a AP uviedla, že stretnutie Mayovej s Junckerom potvrdilo "dobrý pokrok" v ich snahách o prelomenie "slepej uličky" v spojitosti s brexitom. Obaja súhlasili s potrebou "ukončiť potrebnú prácu včas", čiže ešte pred marcovým summitom EÚ (21.-22.3.).



Úsilie Bruselu a Londýna sa zameria na tri hlavné oblasti: zmeny v politickom vyhlásení, ktoré je súčasťou právne záväznej dohody o brexite; alternatívne opatrenia, ktoré by mohli nahradiť kontroverzný mechanizmus írskej poistky, a do tretice ďalšie možné dodatočné záruky týkajúce sa povahy írskej poistky.



Hovorkyňa EK spresnila, že obdobie medzi 21. a 29 marcom, čiže dátumom brexitu, inštitúcie EÚ dokážu využiť, lebo "sú schopné konať rýchlo a operatívne prijímať potrebné rozhodnutia".



Britský parlament už raz odmietol rozvodovú dohodu, ktorú Mayová podpísala vlani v novembri s predstaviteľmi ostatných 27 členských krajín EÚ. Premiérka má k dispozícii už iba mesiac na to, aby presvedčila britských zákonodarcov, aby túto dohodu schválili ešte pred odchodom z Únie, naplánovaným na 29. marca.



Podľa agentúry AP Mayová potvrdila, že k druhému hlasovaniu v dolnej komore britského parlamentu určite nedôjde tento týždeň - mohlo by k nemu dôjsť až 12. marca.



Mayová sa snaží dosiahnuť od predstaviteľov EÚ ďalšie záruky, že tzv. írska poistka -- čiže mechanizmus, ktorý má udržať Britániu v colnej únii s EÚ a zabrániť znovuzavedeniu tvrdých kontrol na írsko-severoírskych hraniciach -- je iba dočasným mechanizmom. Jej snahy však narážajú na jednotný postoj lídrov všetkých členských krajín EÚ, že právne záväznú dohodu o brexite, o ktorej obe strany rokovali poldruha roka, nemôže byť opätovne otvorená.



