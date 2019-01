Juncker a Tusk zaslali Mayovej list v súvislosti s Brexitom

V prípade, že v utorok britskí poslanci zahlasujú za dohodu o riadenom brexite, Spojené kráľovstvo opustí Úniu 29. marca.

Brusel 14. januára (TASR) - Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk zaslali v pondelok spoločný list britskej premiérke Therese Mayovej, v ktorom zopakovali sérii záruk v súvislosti s utorňajším hlasovaním poslancov britského parlamentu o dohode, ktorá má pripraviť riadený odchod Spojeného kráľovstva z EÚ.



Britská vláda potvrdila prijatie listu od Junckera a Tuska, ktorý má zmierniť obavy zákonodarcov Spojeného kráľovstva ohľadom dohody o brexite, ktorá je výsledkom viac ako dvojročných rokovaní medzi britskými a európskymi vyjednávačmi.



Dokument z Bruselu pre premiérku Mayovú ponúka záruky, že najspornejšia časť dohody o brexite, takzvaná "írska poistka" (backstop) zameraná na udržanie režimu otvorenej hranice medzi Severným Írskom a Írskom, je zo strany EÚ zamýšľaná ako dočasné opatrenie. Malo by sa uplatňovať iba dovtedy, kým to bude nevyhnutne potrebné.



"Rada EÚ 13. decembra rozhodla o viacerých dodatočných zárukách, najmä pokiaľ ide o pevný záväzok pracovať rýchlo na prijatí budúcej dohody, ktorá do 31. decembra 2020 vytýči alternatívne opatrenia, aby sa írska poistka nemusela aktivovať," uvádza sa v liste. Dokument zdôrazňuje, že členské štáty EÚ sú jednotné v tom, že ak by sa mala írska poistka aktivovať, tak sa bude uplatňovať iba dočasne, kým nebude nahradená následnou dohodou. Nová dohoda by podľa Tuska a Junckera mala zabrániť návratu k "tvrdej hranici" medzi Írskom ako členom EÚ a severobritskou provinciou Severné Írsko.



V prípade, že v utorok britskí poslanci zahlasujú za dohodu o riadenom brexite, Spojené kráľovstvo opustí Úniu 29. marca a od nasledujúceho dňa do konca roku 2020 bude platiť prechodné obdobie zamerané za zmiernenie šoku z brexitu a nájdenie dohody, ktorá vyrieši otázku budúcej írsko-severoírskej hranice.



Juncker a Tusk však vo svojom liste opätovne pripomenuli, že EÚ (zvyšných 27 členských štátov) odmieta prerokovať "rozvodovú" dohodu a že táto dohoda platí tak, ako bola prijatá na mimoriadnom summite EÚ z 25. novembra 2018. "Nemôžeme súhlasiť s niečím, čo mení alebo čo je v rozpore s dohodou o odstúpení," uviedli obaja lídri.



V druhej časti svojho listu Tusk a Juncker zdôraznili, že v prípade riadeného brexitu, ktorý by musel schváliť a ratifikovať britský parlament, začne európska strana s okamžitými prípravami na dohodu o budúcom partnerstve EÚ so Spojeným kráľovstvom. Podľa ich vyjadrenia sú európski vyjednávači pripravení na formálne rokovania o budúcich vzťahoch v najkratšom možne termíne vzhľadom na spoločné ambície Únie a Spojeného kráľovstva dohodnúť sa v tejto otázke ešte do konca prechodného obdobia.



"Obaja budeme pripravení podpísať zmluvu o brexite, len čo prebehne zmysluplné hlasovanie v parlamente Spojeného kráľovstva. To umožní okamžité prípravy na budúce partnerstvo so Spojeným kráľovstvom po jeho vystúpení z EÚ a zaistí čo najskoršie začatie rokovaní o budúcich vzťahoch," uvádza sa v závere listu pre Mayovú.



Spravodajca TASR Jaromír Novak