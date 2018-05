Juncker: EÚ musí vyvinúť maximálnu snahu o zachovanie dohody s Iránom

Šéf exekutívy EÚ sa v stredu večer stretne s lídrami 28 členských krajín Európskej únie.

Brusel 16. mája (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker v stredu v Bruseli uviedol, že Európska únia musí vynaložiť všetko úsilie o to, aby aj napriek stanovisku Spojených štátov aj naďalej platila jadrová dohoda s Iránom.



Juncker, ktorý v stredu v sídle Európskej komisie prijal generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, krátko pred odchodom na neformálny summit EÚ v Sofii upozornil, že "ukončenie platnosti jadrovej dohody by vážne ohrozilo mier a bezpečnosť v búrlivom regióne" Blízkeho východu.



Šéf exekutívy EÚ sa v stredu večer stretne s lídrami 28 členských krajín Európskej únie. Pred novinármi vyjadril nádej, že sa premiérom a prezidentom podarí dosiahnuť spoločný postoj nielen ohľadom samotnej dohody s Iránom, ale aj voči hrozbe amerických sankcií. Washington upozornil, že môže zaviesť sankcie voči spoločnostiam, ktoré obchodujú s Iránom, čo by podľa Junckera poškodilo európske firmy.



"Chcem, aby sme sa dohodli na spoločnom postoji ohľadom našich vzťahov so Spojenými štátmi a ich vzťahov s Iránom," uviedol Juncker a zopakoval, že sa snáď podarí odstrániť negatívny vplyv možných amerických sankcií. "Máme na to naše prostriedky a budeme ich používať, ale neklamme samých seba, lebo naše prostriedky sú obmedzené," dodal v závere.



Týždenník Politico v tejto súvislosti pripomenul, že kolégium komisárov sa v stredu dopoludnia zaoberalo možnosťami, ktoré by mali pomôcť európskym firmám, najmä malým a stredným podnikom, v prípade amerických sankcií týkajúcich sa obchodovania s Iránom.



Európsky týždenník s odvolaním sa na diplomatické zdroje naznačil, že Únia zvažuje tri scenáre: viac európskych investícií do Iránu prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB), pokračovanie v "starej politike" ignorovania amerických sekundárnych sankcií a platby za iránsku ropu v eurách namiesto amerických dolárov, čo je pre Irán dôležité, lebo ropný sektor je kľúčový pre jeho ekonomiku.



Možnosti európsko-iránskej spolupráce preskúma aj eurokomisár pre energetiku Miguel Arias Caňete, ktorý koncom týždňa odcestuje do Teheránu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak