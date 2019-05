Juncker: EÚ spravila chybu, keď pred referendom nezasiahla proti lžiam

V referende, ktoré sa konalo v júni 2016, sa za odchod Británie z EÚ vyslovilo 52 percent voličov a 48 ich bolo proti.

Brusel 7. mája (TASR) - Európska únia nekonala správne, keď v roku 2016 počas kampane pred referendom o vystúpení Británie z tohto bloku zostala ticho, pretože mala uviesť na pravú mieru "klamstvá" rozširované stúpencami odchodu krajiny z EÚ. Vyhlásil to v utorok šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker.



"Bola chyba nezasiahnuť, pretože by sme boli jedinými, kto by zničil klamstvá, ktoré kolovali," uviedol na tlačovej konferencii v Bruseli Juncker, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



"Konal som zle, keď som zostal ticho v takej dôležitej chvíli," dodal Juncker s tým, že vrcholné inštitúcie bloku nasledovali radu bývalého britského premiéra Davida Camerona, ktorý ich varoval pred miešaním sa do vnútorných záležitostí Británie.



V referende, ktoré sa konalo v júni 2016, sa za odchod Británie z EÚ vyslovilo 52 percent voličov a 48 ich bolo proti. Výsledok referenda rozdelil krajinu a paralyzoval jej politický systém. Menšinová vláda premiérky Theresy Mayovej zmeškala termín odchodu Británie z EÚ, ktorý bol stanovený na 29. marca, a v Spojenom kráľovstve vládne veľká neistota ohľadom toho, kedy, ako a či vôbec k brexitu dôjde, napísal denník Daily Telegraph.



Mayovej sa v apríli na summite EÚ podarilo získať v poradí už druhý odklad brexitu. Lídri 27 členských krajín Únie stanovili za nový dátum vystúpenia Británie 31. október. Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak britský parlament schváli dohodu, ktorú Mayovej vláda uzavrela s Bruselom. Britskí poslanci však už túto dohodu trikrát odmietli.



Ak bude Británia 23. mája, keď začnú voľby do Európskeho parlamentu, ešte stále členom EÚ, bude musieť tieto voľby taktiež usporiadať. Ak by tieto voľby nerealizovali, Briti vystúpia z EÚ automaticky 1. júna 2019 bez dohody.