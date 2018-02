Juncker vyzval Macedónsko na vyriešenie sporu okolo názvu s Gréckom

Predseda Európskej komisie pricestoval do Macedónska v úvode svojej cesty po krajinách regiónu, zameranej na predstavenie stratégie EÚ pre západný Balkán.

Skopje 25. februára (TASR) - Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyzval v nedeľu Macedónsko, aby vyriešilo dlhoročný spor okolo svojho názvu s Gréckom a mohlo tak otvoriť prístupové rokovania s Európskou úniou.



Juncker pricestoval do Macedónska v úvode svojej cesty po krajinách regiónu, zameranej na predstavenie stratégie EÚ pre západný Balkán. Počas nasledujúcich dní navštívi aj Albánsko, Srbsko, Kosovo, Bosnu a Hercegovinu a Čiernu Horu.



V macedónskej metropole Skopje sa šéf EK stretol s premiérom Zoranom Zaevom. Pri tejto príležitosti Juncker vyzdvihol krajinu za "tempo reforiem" potrebných na vstup do EÚ. Ak bude Macedónsko podľa neho takto pokračovať, Európskej komisii to umožní o niekoľko mesiacov odporučiť otvorenie prístupových rozhovorov, na ktoré krajina čaká už od roku 2006. Informovali o tom agentúry AP a APA.



Macedónsko a Grécko v súčasnosti pracujú na vyriešení 25-ročného sporu o názov Macedónska, ktoré ho začalo používať, keď v roku 1991 získalo nezávislosť. Grécko argumentuje, že používanie tohto názvu naznačuje územné nároky na rovnomennú grécku provinciu.



EK začiatkom februára predstavila svoju novú stratégiu rozšírenia pre západný Balkán. Najväčšiu nádej na vstup do EÚ majú podľa nej Srbsko a Čierna Hora, a to do roku 2025. Okrem týchto dvoch krajín a Macedónska je oficiálnym kandidátom aj Albánsko, pričom Kosovo a Bosna sú "potenciálnymi kandidátmi". Vo všetkých prípadoch však Brusel žiada vyriešenie všetkých sporov o hranice, pretrvávajúcich ešte z obdobia rozpadu Juhoslávie.