Juncker odkázal Britom, že článok 50 nemusí znamenať zbohom EÚ

Juncker európskym zákonodarcom pripomenul, že Britov z EÚ nikto nevyháňa

Brusel/Štrasburg 17. januára (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker počas stredajšieho vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu uviedol, že stále platí jeho ponuka, aby Spojené kráľovstvo zostalo v EÚ - aj napriek tomu, že obe strany už vstúpili do druhej fázy rozvodových rokovaní.



Podľa agentúry AP Juncker pred europoslancami spresnil, že aj keď bol článok 50 Lisabonskej zmluvy ustanovený práve na to, aby Británia ako jedna z členských krajín mohla Úniu opustiť, existuje i ďalší článok tejto zmluvy, ktorý "by im umožnil znovu vstúpiť, a ja by som im to rád uľahčil".



Juncker európskym zákonodarcom pripomenul, že Britov z EÚ nikto nevyháňa. "Chceli by sme, aby zostali. A ak by to tak chceli, musíme im to umožniť," uviedol.



V podobnom duchu sa v utorok na pôde europarlamentu vyjadril aj predseda Európskej rady Donald Tusk, keď slovami "naše srdcia sú pre Britániu stále otvorené" vyhlásil, že ak si Spojené kráľovstvo odchod z EÚ rozmyslí, zvyšok Únie to privíta.



Po spustení článku 50 zo strany britskej vlády bol odchod Spojeného kráľovstva z Únie stanovený na 29. marca 2019.



spravodajca TASR Jaromír Novak