Juncker po summite EÚ odmietol otvorenie dohody o brexite

Brusel 21. júna (TASR) - Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v piatok vyhlásil, že 27 členských štátov EÚ sa zhoduje v tom, že zmluva o odchode Británie z eurobloku nebude znovu otvorená, a to bez ohľadu na to, kto nahradí Theresu Mayovú vo funkcii britského premiéra.



Lídri 27 členských štátov EÚ - bez Mayovej - diskutovali v Bruseli o procese brexitu, pričom jednomyseľne odmietli variant, že by nový britský premiér mohol odznova začať rokovania o podmienkach odchodu Británie z EÚ.



"Jednomyseľne sme zopakovali, že dohoda nebude prerokovaná," zdôraznil Juncker v Bruseli po skončení dvojdňového summitu.



Predseda Európskej rady Donald Tusk pripustil určité zmeny v sprievodnom politickom vyhlásení k dohode. Vyhlásenie je síce neurčité, ale zaoberá sa viacerými záležitosťami vrátane náčrtu budúcej podoby vzájomných obchodných vzťahov.



Termín odloženého odchodu Británie z EÚ je stanovený na 31. október. Vyžiadala si to britská premiérka Theresa Mayová preto, lebo sa jej nedarilo v britskom parlamente presadiť dohodu o vystúpení, ktorú vyrokovala s EÚ.



Vzhľadom na to, že v procese doteraz nastal len malý pokrok, existujú obavy, že dôjde k ďalšiemu odkladu termínu. Niektorí lídri EÚ tvrdia, že ďalší odklad odchodu z Únie by mohlo byť Británii umožnený iba v prípade, že by sa rozhodla usporiadať nové parlamentné voľby alebo druhé referendum o brexite.