Juncker pre Le Monde: Orbán už nemá miesto v Európskej ľudovej strane

Budapešť 12. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán už nemá miesto v Európskej ľudovej strane (EPP), povedal v rozhovore pre piatkové vydanie francúzskeho denníka Le Monde predseda Európskej komisie za EPP Jean-Claude Juncker.



"Aj keď si ho (Orbána) ako človeka vážim, vidím rozpor v tom, čo rozpráva, a medzi kresťanskodemokratickými hodnotami, na ktorých je EPP založená," povedal predseda EK. To by sa podľa neho mohlo zmeniť iba v prípade, že by maďarský premiér zaručil, že si bude ctiť základné hodnoty európskych ľudovcov a ich volebný program.



Proces konca kariéry Orbána v politickej skupine EPP v Európskom parlamente sa už začal. Povedal to 13. septembra v rozhovore pre TASR maďarský politológ Péter Krekó v reakcii na to, že deň predtým poslanci Európskeho parlamentu schválili kritickú správu o stave demokracie v Maďarsku.



Správu vypracovala odborná komisia zostavená holandskou europoslankyňou z frakcie Zelených Judith Sargentiniovou. Podľa tohto dokumentu existuje v Maďarsku jednoznačné nebezpečenstvo vážneho porušovania základných európskych hodnôt. Schválenie správy v EP bolo prvým krokom k začatiu konania voči Maďarsku podľa článku č. 7 Zmluvy o Európskej únii pre porušenie princípov právneho štátu.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach