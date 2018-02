Juncker: Rok 2025 je pre Srbsko a Čiernu Horu skôr orientačný

Šéf eurokomisie si podľa vlastných slov želá, aby obe krajiny vstúpili do EÚ vtedy, keď budú spĺňať potrebné kritériá.

Brusel/Štrasburg 6. februára (TASR) - Rok 2025 ako termín možného vstupu Srbska a Čiernej Hory do Európskej únie je iba predbežný termín, nie je to jasný časový horizont. Uviedol to v utorok predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.



Šéf exekutívy EÚ počas vystúpenia na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu zdôraznil, že tieto dve balkánske krajiny v súčasnosti nespĺňajú kritériá pre začlenenie do Únie.



"Bolo by chybou hovoriť, že ja a Európska komisia sme im poskytli jasný horizont 2025. Ide o orientačný termín, aby sa uvedené štáty mohli lepšie pripraviť," zdôraznil Juncker v rámci rozpravy o budúcnosti Európskej únie, na ktorej bol prítomný ako hosť aj chorvátsky premiér Andrej Plenkovič.



Šéf eurokomisie si podľa vlastných slov želá, aby obe krajiny vstúpili do EÚ vtedy, keď budú spĺňať potrebné kritériá. "Musíme im pomôcť prejsť touto zložitou cestou," povedal.



Juncker svoje vystúpenie využil aj na to, aby vyzval Slovinsko a Chorvátsko, aby čo najskôr vyriešili svoj hraničný spor v Piranskom zálive. Obom krajinám odkázal, že to nie je len ich dvojstranná záležitosť, ale aj európsky problém a ponúkol pomoc Komisie pri riešení tohto sporu. Spresnil, že Chorváti a Slovinci musia celú záležitosť vyriešiť ešte pred ďalším rozšírením Únie.



"Buď sa tieto spory vyriešia, alebo žiaden štát z tohto regiónu nebude môcť vstúpiť do EÚ. Chorvátsko a Slovinsko musia vyriešiť svoj spor predtým ako do Európskej únie vstúpia ďalšie štáty," spresnil.



Európska komisia by mala v utorok predložiť správu, ktorá zahŕňa aj možný vstup Srbska a Čiernej Hory do EÚ do roku 2025.



Juncker zároveň oznámil svoj úmysel navštíviť koncom februára všetkých šesť krajín západného Balkánu. Bulharské predsedníctvo v Rade EÚ v máji zorganizuje v Sofii konferenciu zameranú na Balkán, ktorá sa uskutoční 15 rokov po poslednom podujatí tohto druhu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak