Juncker: Srbsko musí pred vstupom do EÚ vyriešiť spor s Kosovom

Predseda EK to povedal po stretnutí so srbským prezidentom Vučičom, pričom zdôraznil, že Srbsko je na správnej ceste, avšak EÚ nemôže prijať žiadnych nových členov s nedoriešenými územnými spormi.

Belehrad 27. februára (TASR) - Srbsko musí vyriešiť svoj spor s Kosovom a zaviesť celý rad reforiem predtým, ako vstúpi do Európskej únie. Vyhlásil to v pondelok predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker.



"Srbsko už prešlo úctyhodný kus po ceste k EÚ," povedal Juncker, ktorý zároveň dodal, že Belehrad musí vyriešiť ešte množstvo problémov. Podľa neho musí táto balkánska krajina pred vstupom do EÚ uskutočniť reformy v súdnictve a zlepšiť uplatňovanie zákonov.



Juncker je na návšteve Srbska v rámci svojej cesty po štátoch západného Balkánu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ v čase, keď sa Rusko snaží rozšíriť svoj vplyv v danom regióne, najmä v Srbsku, informoval v utorok webový portál rozhlasovej stanice Slobodná Európa (RFE/RL).



Junckerova návšteva, ktorú uskutočňuje s komisárom pre rozšírenie EÚ Johannesom Hahnom, prichádza po tom, ako blok predložil novú stratégiu pre daný región, ktorá počíta s tým, že Srbsko a Čierna Hora vstúpia so EÚ v roku 2025. "Potrebujeme kompromis, inak budeme ďalej žiť v minulosti," vyhlásil Vučič s odkazom na Kosovo.



Kosovo vyhlásilo nezávislosť v roku 2008 a je uznané 116 štátmi OSN vrátane väčšiny členských krajín EÚ. Srbsko, ako ani Slovenská republika, ho však neuznávajú.



Juncker uviedol, že Európska únia sa usiluje o "právne záväznú" dohodu medzi Srbskom a Kosovom, jej rozsah však záleží od oboch predmetných krajín.



Junckerova cesta po krajinách západného Balkánu prichádza po tom, ako ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov minulý týždeň navštívil Belehrad a zameral sa na posilnenie dlhodobých vzťahov medzi Ruskom a Srbskom.



Počas svojho dvojdňového pobytu Lavrov privítal snahy Srbska o vstup do EÚ, prisľúbil však, že Moskva sa bez ohľadu na vývoj situácie bude naďalej zaujímať o dianie v tejto krajine.



Hoci sa Srbsko snaží dostať do eurobloku, zachováva si pevné väzby aj s Moskvou. Belehrad tvrdí, že nepodporí ekonomické sankcie, ktoré na Rusko uvalila EÚ pre jeho agresiu na Ukrajine.



Juncker už navštívil Macedónsko a Albánsko. Čaká ho ešte Čierna Hora, Kosovo, ako aj Bosna a Hercegovina. Jeho cesta sa zavŕši na samite EÚ v bulharskom hlavnom meste Sofia, kde sa 1. marca stretne s regionálnymi lídrami.