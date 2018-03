Juncker ukončil v Sofii cestu po krajinách západného Balkánu

Juncker cestu zavŕšil v bulharskom hlavnom meste Sofia, kde sa stretol s tamojším premiérom Bojkom Borisovom. Bulharsko aktuálne predsedá Rade Európskej únie.

Sofia 1. marca (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker ukončil vo štvrtok svoju cestu po krajinách západného Balkánu, s ktorých lídrami hovoril o ich ambíciách na vstup do EÚ.



Brusel nedávno zverejnil svoju stratégiu priblíženia tohto regiónu k EÚ. Na západnom Balkáne majú totiž svoje politické záujmy i Rusko, Čína a Turecko, uviedla agentúra DPA.



Juncker od nedele navštívil Macedónsko, Albánsko, Srbsko, Čiernu Horu, Bosnu a Hercegovinu a Kosovo. Na stretnutiach zopakoval odkaz z Bruselu, že každá z ašpirujúcich krajín musí najskôr uskutočniť reformy, pričom najdôležitejšie je posilnenie právneho štátu a vyriešenie zásadných bilaterálnych otázky pred vstupom do EÚ.



Najviac rezonujúcimi problémami sú vzájomné vzťahy Srbska a Kosova, pohraničné spory, etnické napätie v Bosne a Hercegovine, ako aj názvoslovný spor medzi Macedónskom a susedným Gréckom.



"Ak by niektorej z týchto krajín nastal bezpečnostný problém, automaticky by sa stal i problémom celej Európskej únie," varovala nedávno šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová, ktorá bola takisto v Junckerovej delegácii. Okrem nej sprevádzal predsedu EK i komisár pre rozšírenie EÚ Johannes Hahn.



Zmienený dokument o stratégii EÚ iba nepriamo naznačil, že predmetné krajiny by sa mohli stať súčasťou Európskej únie do roku 2025; najväčšie šance pritom majú Čierna Hora a Srbsko. Juncker však prízvukoval, že v tejto otázke zatiaľ nebol stanovený či sľúbený žiadny konkrétny termín.