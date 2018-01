JUNCKER: Slovinsko-chorvátsky námorný spor zaťažuje celú EÚ

Spor o Piranský záliv patrí medzi citlivé politické záležitosti vo vzťahoch medzi Ľubľanou a Záhrebom.

Brusel 8. januára (TASR) - Námorný spor medzi Slovinskom a Chorvátskom, ktorý pretrváva aj po vlaňajšom vynesení rozsudku medzinárodného arbitrážneho súdu v Haagu, nepoznačuje len tieto dve krajiny, ale aj EÚ ako celok a budúcnosť západného Balkánu. Uviedol to v pondelok predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker po prijatí slovinského prezidenta Boruta Pahora v Bruseli.



Slovinský prezident, ktorý vo voľbách hlavy štátu vlani v novembri presvedčivo obhájil svoj mandát, sa v Bruseli stretol aj s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a v utorok má na programe pracovné stretnutie s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.



"Hraničný spor medzi Chorvátskom a Slovinskom nie je len ich bilaterálnym problémom, ale ovplyvňuje aj celú Európsku úniu a je to oveľa dôležitejšia otázka, než si to mnohí v Slovinsku či Chorvátsku myslia," uviedol Juncker po stretnutí s Pahorom.



Spor o Piranský záliv patrí medzi citlivé politické záležitosti vo vzťahoch medzi Ľubľanou a Záhrebom. Koncom júna medzinárodný arbitrážny súd rozhodol, že Slovinsko získa značnú časť Piranského zálivu a koridor, ktorým bude mať prístup do medzinárodných vôd. Slovinská diplomacia tento verdikt používa ako hlavný argument, vláda v Záhrebe ho však podľa očakávania odmietla a svoje stanovisko nechce meniť.



O vodnú plochu v Jadranskom mori vedú obe krajiny spor už od získania nezávislosti od bývalej Juhoslávie v roku 1991. V roku 2008 pre tento spor Slovinsko niekoľko mesiacov blokovalo rozhovory o členstve Chorvátska v EÚ.



Európska komisia aj minulý týždeň (3.1.) vyzvala Chorvátsko a Slovinsko, aby pokračovali v dialógu o riešení tohto sporu na všetkých úrovniach a vyhýbali sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli poškodiť bilaterálne rozhovory. Exekutíva EÚ opäť potvrdila svoju ochotu pomáhať pri vykonávaní rozsudku arbitrážneho súdu z Haagu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak