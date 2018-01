Juncker v Sofii podporil členstvo Bulharska v Schengene a eurozóne

Úvodnú reč mal predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, ktorý bulharskú stranu uistil o podpore europarlamentu pri výkone predsedníctva.

Sofia 12. januára (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker si vo štvrtok večer vyslúžili silný potlesk publika v Národnom divadle v Sofii, kde sa uskutočnil slávnostný otvárací ceremoniál prvého bulharského predsedníctva v Rade EÚ.



Úvodnú reč mal predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, ktorý bulharskú stranu uistil o podpore europarlamentu pri výkone predsedníctva. V mene hosťujúcej krajiny príhovor predniesol prezident Rumen Radev, premiér Bojko Borisov a šéfka parlamentu Cveta Karajančevová.



Najväčším prekvapením bol Tusk, ktorý celý svoj príhovor predniesol po bulharsky. "História Balkánu je dramatickejšia a zaujímavejšia ako scenár (seriálu) Hry o tróny. Aj keď v nej nie sú draci. Boli by sme všetci radi, keby súčasnosť a budúcnosť Balkánu boli menej podobné dramatickým scenárom tohto seriálu," odkázal.



Zdôraznil, že EÚ má záujem na stabilite, bezpečnosti a prosperite, čo chce bulharské predsedníctvo v rámci svojich priorít presadzovať aj v súvislosti s krajinami západného Balkánu, ktoré zatiaľ nie sú členmi EÚ. Bulhari sú podľa Tuska pripravení zhostiť sa náročnej úlohy na obnovenie európskej perspektívy pre región západného Balkánu.



Juncker vo svojom príhovore vyhlásil, že Bulharsko prešlo "pozoruhodnú cestu" od podpísania Zmluvy o pristúpení v apríli 2005, ktorú on ako vtedy ako premiér podpísal v mene Luxemburska.



"Vaše predsedníctvo prebieha v kritickom momente, keď Európska únia musí splniť niekoľko iniciatív v prospech našich občanov a určiť svoje budúce smerovanie," upozornil šéf eurokomisie. Zároveň hostiteľov potešil slovami, že nastal čas pre hlbšiu európsku integráciu Bulharska. "Vaše miesto je v Európe. Vaše miesto je v schengenskom priestore. Vaše miesto je v eurozóne. Na tomto budem pracovať," prisľúbil Juncker v Sofii.



Najvyšší predstavitelia Bulharska sa netaja ambíciami vstúpiť do schengenského priestoru, kde spolu s Rumunskom spĺňajú potrebné technické kritériá už od roku 2011. Bulhari majú záujem aj o vstup do eurozóny, čomu podriaďujú svoju ekonomickú a fiškálnu politiku.