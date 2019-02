Juncker vylúčil úpravy dohody o brexite, pripustil zmeny v deklarácii

Šéf eurokomisie sa v tomto zmysle vyjadril počas stretnutia s Mayovou v Bruseli.

Brusel 7. februára (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vo štvrtok znovu vylúčil možnosť opätovného otvorenia dohody o brexite, ktorú s EÚ vyrokovala britská premiérka Theresa Mayová. Pripustil však, že by k určitým zmenám mohlo dôjsť v sprievodnej politickej deklarácii, o čom by mali obe strany ďalej rokovať, informovala agentúra DPA.



Šéf eurokomisie sa v tomto zmysle vyjadril počas stretnutia s Mayovou v Bruseli.



"Predseda Juncker zdôraznil, že európska dvadsaťsedmička (EU27) dohodu o odchode opätovne neotvorí... Uviedol však, že je otvorený tomu, aby bolo doplnené znenie politickej deklarácie, ktorú odsúhlasila EU27 a Británia," uvádza sa v spoločnej deklarácii vydanej po stretnutí oboch lídrov.



Prípadné úpravy deklarácie by podľa Junckera mohli súvisieť s budúcimi vzťahmi medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a umožniť obom stranám, aby boli "ambicióznejšie, čo sa týka obsahu a rýchlosti".



Agentúra AFP interpretovala výsledky bruselskej schôdzky ako dohodu o pokračovaní rokovaní o brexite. Už v pondelok by sa mali v Štrasburgu stretnúť hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier a britský minister pre brexit Stephen Barclay.



Juncker a Mayová sa dohodli, že sa znovu stretnú ešte v priebehu februára.



"Obaja lídri sa dohodli, že ich tímy budú viesť rozhovory o tom, či sa dá nájsť cesta vpred, ktorá by získala čo najširšiu podporu v britskom parlamente a rešpektovala smernice Európskej rady," uvádza sa vo vyhlásení Junckera a Mayovej.



Ich stretnutie trvalo približne 90 minút a podľa hovorcu šéfa EK bolo "priamočiare, ale konštruktívne". Mayová počas schôdzky načrtla viacero možností riešenia sporov okolo takzvanej írskej poistky, ktorá je hlavnou prekážkou brániacou schváleniu dohody o brexite v britskom parlamente.